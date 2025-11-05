Imputaron a Betito Suárez y discuten prisión preventiva; volverá a la cárcel tras dos años

Judiciales

Luis Betito Suárez fue imputado en la jornada de este miércoles luego de que la Policía lo arrestara en la madrugada del pasado martes en el marco de un allanamiento donde se incautaron drogas, armas y vehículos de alta gama.

Las autoridades se encuentran discutiendo las medidas cautelares que le aplicarán al reconocido delincuente, es decir, el tiempo en que pasará en prisión preventiva. Las otras cuatro personas arrestadas también fueron imputadas y aguardan una resolución de la Justicia.

El abogado defensor de Betito Suárez, Diego Cabrera, había declarado en la tarde del pasado martes que la droga incautada por la Policía era de consumo personal y que ya no formaba parte de la banda criminal, ya que se retiró y dejó al grupo a cargo de familiares.

