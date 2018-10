INDDHH rechazó las declaraciones de Silva Valiente sobre terrorismo de Estado

Locales

Para la Institución las declaraciones “son contrarias a las nociones de derechos humanos o tienen contenidos reñidos con los hechos históricos por los que ha transitado nuestro país”.

“La INDDHH tiene entre sus cometidos la información y difusión amplia de los derechos humanos encontrándose en tal concepto la visión de las mejores formas de protección de los derechos de poblaciones vulnerables”, agrega la declaración.

“Sin perjuicio del derecho a la libertad de expresión que el Estado democrático de derecho garantiza a todo habitante de la República, la INDDHH observa que el entrevistado sostiene posiciones discriminatorias y cuestiona avances legislativos que han procurado superar los obstáculos a los que se han visto enfrentados varios grupos de poblaciones vulnerables tales como las mujeres, la población trans, etc”, afirma la INDDHH.

Para la institución es preocupante “la posición negacionista sobre el período del terrorismo de Estado” que Silva Valiente explicitó en la entrevista.

“Afirmar que en Uruguay no hubo dictadura es ir contra la historia escrita y documentada de este país. Esta posición no solo no tiene sustento alguno en los graves sucesos por los que ha transitado el Uruguay, sino que minimiza las profundas y nefastas consecuencias que el terrorismo de Estado ha dejado en el tejido social en general y a las víctimas en particular”, sostuvieron.

En esa línea, rechazaron las descalificaciones a la “sostenida búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos, resultado de ese terrorismo de Estado donde participaran integrantes de las Fuerzas Armadas deslindando responsabilidad en estas como en otras graves atrocidades es una revictimización a los familiares que legítimamente reclaman por verdad y justicia”.

“La INDDHH condena las expresiones de Silva Valiente porque en forma alguna contribuyen a la construcción de una sociedad democrática, único modelo de Estado que garantiza la convivencia pacífica y el libre ejercicio de los derechos”, concluyeron.

El abogado Daoiz Uriarte presentará una denuncia ante la Fiscalía por entender que se viola el artículo 330 de la Constitución, según había informado a Montevideo Portal y ratificó hoy a Informativo Carve.

Uriarte añadió que el objetivo es "que no se siga, ni se organice una campaña para negar hechos que históricamente ocurrieron".

Uriarte agregó que no se trata de un problema de opinión: “Si usted quiere ser nazifascista la libertad de expresión permite que todos podamos de decir lo que queramos pero ser responsables cuando uno hace apología de delito”.

Además recalcó la responsabilidad de Silva Valiente: “No estamos ante un nostálgico de la dictadura que lo agarraron en la rambla, es el presidente electo del Centro Militar y habla para un colectivo”.

La denuncia es acompañada por Ovejas Negras, Observatorio Luz Ibarburu, Cotidiano Mujer, Mesa Permanente contra la Impunidad, PIT-CNT, Crysol, Serpaj ,Rebeldía Organizada, Comisión Sitio de Memoria ex CGIOR, Memoria en Libertad, Comisión Memoria de La Tablada, Fucvam, Reactiva Contenidos y Madres y Familiares de Detenidos desaparecidos.

Montevideo Portal