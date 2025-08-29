Locales

IM anunció varios desvíos en tránsito para el fin de semana: ¿dónde y por qué?

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que habrá desvíos en el tránsito y el transporte público durante este fin de semana debido a un “importante operativo” que se llevará a cabo desde las 23:00 de este viernes.

Según comunicó, se trasladará una columna de destilación de unas 400 toneladas y 80 metros de largo.

El traslado será desde la planta Industrial de CIR (Aparicio Saravia y Rafael) hacia el puerto de Montevideo.

En total, el trayecto comprende casi 15 kilómetros. Recorrerá las siguientes calles: bulevar Aparicio Saravia, avenida General Flores, bulevar Artigas (con parada entre Uruguayana y Agraciada), ruta nacional Hugo Batalla (incluye al oeste del puente Ferroviario FFCC) y la rambla Baltasar Brum.

minuto a minuto

La IM elaboró un cronograma de traslado con horarios “aproximados”, ya que “pueden variar de acuerdo a la complejidad” que requiere el operativo.

Viernes 29

23:00: salida desde bulevar Aparicio Saravia hacia avenida Gral. Flores.

• Corte de Gral. Flores entre Belloni y Hungría.

Sábado 30

De 0:00 a 1:00: giro en bulevar Aparicio Saravia hacia avenida Gral. Flores.

• Corte de Aparicio Saravia entre Mendoza y Belloni.

• Corte en Gral. Flores entre Belloni y Hungría.

De 1:00 a 3:00: circulación sobre Gral. Flores.

• Corte de Gral. Flores y Luis Alberto de Herrera (hacia afuera).

• Corte en Batlle y Ordóñez entre Varela y Plaza del Ejército.

De 4:00 a 5:00: paso a contramano, ingreso a rotonda de la Plaza del Ejército.

De 5:00 a 6:00: paso sobre el cantero central bulevar Batlle y Ordóñez.

De 6:00 a 7:00: ingreso a Gral. Flores, salida de rotonda.

De 7:00 a 9:00: circulación sobre Gral. Flores hacia bulevar Gral. Artigas.

• Corte en L. A. de Herrera y Gral. Flores al Centro.

• Corte en Gral. Flores en Lorenzo Fernández, desvío por Gallinal, Paullier, bulevar Artigas.

De 9:00 a 11:00: maniobras de ingreso de Gral. Flores y bulevar Artigas.

• Corte de bulevar Artigas (ambos sentidos) entre L. A. de Herrera y avenida San Martín.

De 11:00 a 13:00: circulación sobre bulevar Artigas hasta Uruguayana.

• Desde las 13:00 a las 23:00 permanecerá cortado bulevar Artigas entre Uruguayana y avenida Agraciada (senda al oeste) para realizar una reconfiguración de ejes del transporte. El tránsito desviará por Carlos Solé, Hermanos Gil y Uruguayana.

Desde las 23:00 se realizarán diferentes maniobras para avanzar con el traslado.

Domingo 31

7:00: circulación por rambla portuaria con dirección hacia la entrada del puerto de Montevideo.

• Corte de rambla portuaria, desvío hacia el Centro por puente Capurro y hacia el oeste por rambla Baltasar Brum, 12 de Diciembre, Uruguayana.

Se prevé que el domingo al mediodía la carga ingrese al puerto lo que concluirá la operativa.

Guarda

Tanto el sábado como el domingo varias líneas de transporte tendrán que desviar de sus rutas habituales.

Sábado 30

De 0:00 a 2:00: Aparicio Saravia entre Florencia y Gral. Flores

• Línea 405, P. Rodó: A. Saravia, Mendoza, Gral. Flores, Hungría, Tesino, Rafael a su ruta

• Línea 405, Mendoza: Rafael, Tesino, Hungría, Gral. Flores, Belloni, Atenas, Azotea de Lima, Aparicio Saravia a ruta.

• Línea 100 Villa Farré: Acrópolis, Bergamo, Rafael, Cicerón a ruta. Vuelta hacia Pza. España con recorrido inverso

— Paradas suspendidas: Aparicio Saravia entre Florencia y Mendoza.

— Paradas provisorias: Hungría esq. Gral Flores, Hungría esq. Belloni.

De 1:00 a 2:00: Gral. Flores (senda al Centro) entre Belloni y Mendoza.

• Líneas por Gral Flores 169, 175, 456, 505 y suburbanas.

• Hacia el Centro: Belloni, Dunant, Azotea de Lima, Leandro Gómez, Mendoza – Gral. Flores a ruta.

— Paradas suspendidas: Belloni entre Dunant y A. Saravia; Gral. Flores entre Belloni y Mendoza.

— Paradas provisorias: Azotea de Lima esq. Aparicio Saravia.

De 2:00 a 3:00: Gral. Flores entre A. Saravia y Timbúes

• Líneas por Gral. Flores 169, 175, 456, 505 y suburbanas.

• Hacia el Centro: Gral. Flores, Atenas, Azotea de Lima, Aparicio Saravia, Timbúes, Galvani, Enrique Castro, Gral Flores a ruta.

— Paradas suspendidas: Gral Flores entre A. Saravia y E. Castro.

— Paradas provisorias: Azotea de Lima esq. Aparicio Saravia.

De 2:00 a 4:00: Gral. Flores entre Mendoza y Bruno Mendez (tramo Corredor Gral. Flores)

• Líneas por Gral. Flores hacia Manga, 169, 199, 306, 328, 456, 505 y suburbanas: circulación por fuera del corredor.

De 4:00 a 7:00: Gral. Flores entre Bruno Mendez y J. Batlle y Ordoñez.

• Líneas por Gral Flores hacia el Centro 169, 199, 306, 505 y suburbanas.

• Gral Flores, José Revuelta, Joaquín Artigas, Nantes, Basilio Araújo, Batlle y Ordoñez, Gral. Flores a sus rutas.

• Líneas por Gral Flores hacia Manga, Andaluz, Toledo (169, 199, 306, 505 y suburbanas): Gral. Flores, Luis A. de Herrera, José P. Varela, Batlle y Ordoñez, Jacobo Varela, Isabela, Gral. Flores a ruta.

• Líneas por Batlle y Ordóñez 2, 144 y 145.

• Al sur: Batlle y Ordóñez, Gral. Flores, Andrés Lamas, Gualeguay, Batlle y Ordóñez a sus rutas.

• Hacia Sayago: Batlle y Ordóñez, Marne, Luis A. de Herrera, José Ma. Penco, Batlle y Ordóñez a sus rutas.

— Paradas suspendidas: Gral. Flores esq. Batlle y Ordóñez, Batlle y Ordóñez esq. Gral. Flores.

— Paradas provisorias: paradas oficiales por L. A. de Herrera.

De 7:00 a 10:00: Gral. Flores entre L. A. de Herrera y Batlle y Ordoñez.

• Líneas por Gral. Flores 169, 199, 306, 505 y Suburbanas.

• Hacia Manga, Andaluz, Toledo: Gral. Flores, Luis A. de Herrera, José P. Varela, Giro en U, Batlle y Ordoñez, Gral. Flores a ruta.

— Paradas suspendidas: Gral Flores esq. Quesada.

— Paradas provisorias: paradas oficiales por L. A. de Herrera

De 10:00 a 12:00: Gral. Flores entre Gustavo Gallinal y Luis A. de Herrera / bulevar Artigas entre San Martín y Luis A. de Herrera.

• Líneas por Gral. Flores 169, 199, 306, 505 y Suburbanas

• Hacia el Centro: Gral. Flores, Luis A. de Herrera, José Ma. Penco, Gustavo Gallinal, Gral. Flores a sus rutas.

• Líneas por Gral. Flores hacia Manga, Andaluz, Toledo: Gral. Flores, Lorenzo Fernández, Gallinal, bulevar Artigas, Luis A. de Herrera a sus rutas.

• Líneas por bulevar Artigas 185, 186 y larga distancia.

• Hacia Pocitos/Tres Cruces: Bv. Artigas, Ramón Márquez, Garibaldi, Marcelino Sosa, Vilardebó, Gral. Flores, Lorenzo Fernández, Gallinal, Bv. Artigas a sus rutas. Luis A. de Herrera, José Ma. Penco, bulevar Artigas a sus rutas.

— Paradas suspendidas: Gral. Flores esq. Batlle y Ordoñez; Batlle y Ordoñez esq. Gral. Flores.

— Paradas provisorias: paradas oficiales por L. A. de Herrera.

De 12:00 a 14:00: bulevar Artigas entre Gral. Flores y Agraciada.

• Líneas por bulevar Artigas 76, 124, 185, 186, 526, 546 y larga distancia.

• Hacia el oeste desviarán por las paralelas inmediatas según lo permita el pasaje.

De 14:00 a 7:00 del domingo 31: bulevar Artigas entre Agraciada y Uruguayana.

• Líneas por bulevar Artigas 124 y larga distancia.

• Hacia el oeste: bulevar Artigas, Agraciada, Capurro, Blas Basualdo, Doroteo Enciso, ruta 1.

Domingo 31

De 7:00 a 13:00: bulevar Artigas entre Uruguayana y accesos.

• Líneas por Bv. Artigas hacia el oeste: Bv. Artigas, Uruguayana, Capurro, Blas Basualdo, Doroteo Enciso, ruta 1.