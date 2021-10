IDR sobre pozos en La Paloma: se pretende “imputar problemas endémicos del municipio”

Política

La Intendencia de Rocha (IR) emitió un comunicado este domingo en respuesta a las criticas recibidas por el estado de las calles en el balneario La Paloma, y en particular al alcalde del balneario, Sergio Muniz.

Muniz dijo el pasado domingo en diálogo con Montevideo Portal que el estado de las calles en La Paloma “es calamitoso” y que además el vínculo con el gobierno departamental desde el municipio tampoco era el mejor.

En esta línea, el documento publicado por la IR este domingo, que detalla varias obras y transferencias realizadas por la comuna, apunta que “la Alcaldía se ha sumado a las quejas por la ‘situación de los pozos’ y el ‘estado calamitoso’ de la caminería en tosca como en bitumen como si ello no fuera de su responsabilidad y el producto de una pésima gestión de 15 años que no ha tenido cambios”.

“Todos los demás municipios hacen su bacheo propio y no hay quejas de ellos ni de sus habitantes. Es más, desde el mes de enero la IDR entregó al Municipio una bachera asfáltica a la que no se le ha dado uso hasta ahora. En varias oportunidades, producto de ineficiencias propias que quedan al desnudo, se ha pretendido imputar al gobierno de Rocha, problemas endémicos del Municipio de La Paloma”, sostiene.

El documento agrega que “se trata de generar un grado de victimización que intenta ocultar las carencias de gerenciamiento de larga data, una década y media de gestión de dicho Municipio por el Frente Amplio” y “ahora parece que todos los males provienen del gobierno central”.

Desde la administración que lidera el nacionalista Alejo Umpierrez se asegura además que todos los municipios “reciben el pago de todos los salarios de sus funcionarios, BPS, DGI, combustibles y lubricantes, reparaciones de talleres, gastos de luz y agua desde el gobierno Central; por lo que el dinero que reciben es para abocarse al trabajo concreto en el municipio”.

“Este gobierno departamental aumentó todas las prestaciones -lo hizo para todos - que recibía dicho Municipio con relación al período de gobierno anterior, a saber: se aumentó la partida anual presupuestal anual en el rubro inversión de U$S 450.000 a U$S 560.000 (25 %), se le incrementó la partida fija de $ 780.000 mensuales a $ 1.000.000 (28 %), recibiendo por lo tanto para inversión y mantenimiento una suma de U$S 250.000 anual”, detalla el comunicado.

Además, aclara que todos los municipios “ejecutan obras y contratan maquinarias con esas sumas y adicionalmente generan ahorros en sus cuentas bancarias para obras propias futuras a excepción de La Paloma”.

En el documento además se detalla una partida de $ 120 mil mensuales que antes se la quedaba el gobierno departamental, aumento en la entrega de tosca y una serie de obras que se han realizado o van a realzarse a corto plazo en el principal balneario rochense.

Tratamiento bituminoso doble para el acceso a la Laguna de Rocha, carpeta asfáltica para la avenida Solari y Sagitario, además de obras en la rambla de Aguada a Costa Azul y la Pedrera, entre otras mencionadas.

Desde la Intendencia se recuerda que el fideicomiso “Rocha crece contigo” fue rechazado en la Junta Departamental, y en particular no contó con el apoyo del Municipio de La Paloma.

Según la comuna rochense, esa herramienta de financiación hubiese implicado inversiones en carpeta asfáltica para varias avenidas del balneario por un monto de US$ 2.660.000

“En breves días los equipos viales del gobierno departamental irán al balneario a tratar de paliar la situación en lo que es su rutina de trabajo departamental, comenzando el trabajo en todos los balnearios para preparar la temporada, al igual que se hace todos los años, rutina que no ha tenido cambios en perjuicio de nadie. Con esto dejamos en claro que no hay discriminación. Se da más dinero y materiales que antes. Se han hecho o se harán en breve, como en ninguna otra parte del departamento, obras que superan los U$S 3.000.000”, aseguraron desde la IDR.

Finalmente, se sostuvo que “pueden estar tranquilos los habitantes del Municipio que no son ni serán rehenes de pujas políticas menores por parte del gobierno departamental y el detalle de obras hechas ya o a iniciarse así lo demuestra”.

En tanto, el exintendente de Rocha Anibal Pereyra sostuvo en un tuit este domingo: “En lugar de tantos comunicados y relatos con excusas es mejor dar la cara ante los vecinos y hacer lo que le corresponde a un gobierno gestión y obras, en 10 meses se han pavimentado 30 cuadras cuando el promedio eran 200”.

