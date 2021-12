Hombre se encadenó y mantiene huelga de hambre frente a juzgado al no poder ver a su hija

Locales

Desde este lunes, Sergio Sosa tomó la decisión de encadenarse a un árbol frente al Juzgado de Familia Especializado ubicado en Rondeau y Valparaíso, en reclamo por que hace 8 meses que no ve a su hija de 7 año por una decisión de la Justicia. Además, se mantiene en régimen de huelga de hambre.

Sosa, oriundo de Rocha, contó a Montevideo Portal que hasta diciembre del año pasado, él y la madre de su hija, residente en Montevideo, tenían un acuerdo para que la niña pase el 50% del tiempo con cada uno. "Primero yo la venía a buscar acá y ella la iba a buscar allá a la semana o las dos semanas. Como iba a inicial arreglamos y en época de pandemia que fue virtual no teníamos problemas por la educación. Después de cinco años (la madre) trancó eso y bueno, yo la tenía que venir a buscar y la traía también", dijo.

"La madre se empezó a dar cuenta que mi hija disfrutaba un poco más estando en el campo, o en la playa, o en Rocha capital, que eran los tres lados donde podíamos estar", dijo, añadiendo que al empezar a ver eso, su ex pareja "lo último que hizo fue una denuncia" en la que decía que cuando él iba a buscar a su hija, la niña "lloraba, se angustiaba, pasaba mal, entraba en un estado de nervios".

"La jueza inmediatamente suspendió la visita y ahí se empezaron a hacer estudios. Psicólogo, esto y lo otro. A la jueza le llevé casi que 50 fotos y tres videos demostrándoles totalmente lo contrario, que en los videos mi hija decía llorando 'papito, no me dejes ir'", comentó y dijo que "incluso a veces la madre la agrarraba a prepo y la metía dentro del auto" cuando la iba a buscar a Rocha.

Desde hace ocho meses, cuenta, no ve a su hija y las comunicaciones se cortaron desde que a su hija se le rompió el teléfono que usaba para enviarle mensajes y hacer videollamadas. "De un día para el otro me dejó de ver. No se la madre lo que le debe haber dicho, pero dada la circunstancia y lo sucedido, me imagino que lo más mínimo que le habrá dicho es que la abandoné", expresó Sosa.

"Yo no estoy pidiendo ni la tenencia compartida ni la tenencia. Ojo, me encantaría, pero no quiero hacer eso porque yo entiendo que tanto el padre como la madre, los dos, la tienen que criar, porque los dos forman parte de su vida. Nuestra hija nos necesita a los dos", dijo.

Desde el lunes al mediodía que Sosa se mantiene frente a la sede judicial, cambiando de acera en la noche hacia la de enfrente tras consejos de allegados por la inseguridad de la zona. "Además estuvo la policía casi que toda la noche, llegaron a haber hasta cuatro móviles, estuvo muy bien. Y hoy de mañana ofreciendo agua, lo que necesite", añadió.

"Estoy deseando ver a mi hija, estar con mi hija, no pido mucho. Además, quiero aclarar que no hay ningun mensaje de amenaza, de insultos ni nada hacia la madre, ni violencia física, nada", concluyó.