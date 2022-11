Hombre murió de un paro cardíaco mientras agredía a su pareja embarazada y su hijito

Policiales

La Policía Militar del Distrito Federal de Brasilia concurrió en las últimas horas a una vivienda en el sector Industrial de gama

Los uniformados acudieron al lugar tras recibir llamadas de vecinos que informaban que el hombre, cuya identidad no fue revelada, golpeaba a su esposa. Según informa el portal noticioso UOL, la víctima dijo a los agentes que el agresor estaba bajo los efectos de las drogas y “comenzó a romper todo” cuando llegó a su casa.

De acuerdo con el informe policial, el hombre amenazó a las personas a su alrededor, poniendo en riesgo la vida de su hijo, ya que lo sostenía en su regazo.

La esposa y la madre del niño entraron a la casa acompañados por efectivos de la fuerza militar y lograron retirar al niño de los brazos del hombre. Luego intentaron calmar al agresor, pero cuando parecía que la tensión cedía, el sujeto tuvo un "nuevo brote de violencia" y cargó una vez más contra su pareja.

El agresor, de 27 años, fue detenido por los agentes. Sin embargo, durante el acercamiento sufrió un paro cardíaco. Instantes después arribo al lugar u equipo de Bomberos, cuyos paramédico intentaron socorrer al agresor. Tras 45 minutos de maniobras de reanimación, se lo declaró muerto.

El caso está ahora en manos de la Justicia. El informe no aporta datos sobre el estado de salud de la mujer, aunque se deduce que no corría peligro, ya que no fue trasladada a un centro de salud son a la comisaría, donde le tomaron declaración.