Hinchas de Peñarol robaron 50 juegos de grifería de la tribuna Ámsterdam del Centenario

Locales

Los baños de la tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario volvieron a ser vandalizado el pasado miércoles durante el apagón de electricidad que se registró en el partido entre el Club Atlético Peñarol y Rentistas.

Según consideró el presidente de CAFO, Ricardo Lombardo, en declaraciones a Referí fue un “robo organizado” porque la metodología que utilizaron para llevar a cabo la acción. Informó que cerraron las llaves de paso de agua y se hurtó toda la grifería, incluidas las colillas. Esa justamente fue la razón por lo que radicaron una denuncia policial.

Desde el organismo que se encarga del mantenimiento del recinto deportivo indicaron que, a diferencia de ocasiones anteriores, lo que llamó la atención es que robaron las griferías de los seis baños de la tribuna. En total, según consigna el matutino, se robaron 50 juegos de grifería que habían sido colocados en la reforma que hizo la Conmebol cuando se desarrollaron las finales del fútbol sudamericano.

Lombardo dijo al medio anteriormente mencionado que actualmente los baños del Centenario son considerados como “baños de shopping” y no como baños de estadio, lo que representa un “orgullo” para lo que están ofreciendo. En este sentido, sostuvo que el robo representa un alto costo y aún se desconoce si se podrá reponer rápidamente.

Fuentes de la Fiscalía dijeron a Montevideo Portal que no se abrirá una investigación de oficio respecto a este tema por falta de evidencias. Había una gran cantidad de personas y el hecho de que no haya luz no permite identificar a ninguno de los presentes.