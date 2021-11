Política

Heber: “Hay crecimiento de fallecidos, pero no un crecimiento de homicidios” en cárceles

Montevideo Portal

El ministro del Interior compareció este miércoles ante la Comisión especial del Parlamento que hace seguimiento a la situación carcelaria. Tras la sesión, el jerarca brindó una conferencia de prensa en la que afirmó que es “parcialmente cierto” decir que hay un récord de fallecimientos (71 en lo que va del 2021) en las cárceles.

“¿Por qué digo que es parcialmente cierto? porque 38 de ellos son por muerte natural y esto verificado por médicos. Por supuesto que hay un crecimiento de fallecidos, pero no hay un crecimiento de homicidios y hay una baja de suicidios. Hoy, lamentablemente, estamos en 12 suicidios y el año pasado fueron 17. Ustedes tienen la cifra, podrán verificar”, justificó el titular del Ministerio del Interior.

“Hay récord de fallecidos, sí lo hay, pero por muerte natural, por enfermedades, que no son homicidios. ¿Nos preocupan los 17 homicidios?, claro que nos preocupan y esperemos que no se dé más en lo que va del final de año, pero lejos estamos de afirmar que estamos frente a una situación de falta de control de nuestras cárceles, producto de mayores homicidios o suicidios”, opinó, y agregó que “es importante aclararlo” porque hay personas que se están dedicando a que esto no suceda.

En otros asuntos, Heber contó que en la comisión estuvieron analizando la problemática de las cárceles y de la política carcelaria. Para el Ministerio del Interior, en el sistema “no se puede concluir que genera situaciones de rehabilitación”.

“Hay cárceles en el país que realmente rehabilitan y hay módulos, sobre todo en algunos centros carcelarios, que tienen serios inconvenientes. Los cuatro módulos del Comcar están llevando a que el país se dedique a tratar de resolver una situación inhumana que soportan los privados de libertado. Eso más la cárcel de Canelones que está en pésimas condiciones”, sostuvo.

Asimismo, comunicó que de los 14 mil presos que tiene el sistema carcelario hoy, 3.500 están hacinados, por tanto, reconoció que “hay que construir nuevas cárceles”. La propuesta que viene por parte del Ministerio es generar tres cárceles nuevas en el Penal de Libertad: “Estamos trabajando en ello, pero va a llevar su tiempo la construcción. Mientras tanto estamos invirtiendo en rehabilitar un módulo que fue vandalizado producto de un motín que es el módulo 1 del Comcar”, señaló.

“Este ministerio está tratando de resolver la urgencia y al mismo tiempo tratar de pensar cuál es la cárcel nueva que tenemos hacia adelante. En ese sentido, estamos planificando estas construcciones, que van a generar 3.500 plazas nuevas en los próximos dos años. Un año y medio nos puede llevar las cárceles nuevas en Libertad y tenemos un plan de acción que se va a ir concretando en el 2022, que va a ir generando la posibilidad de que la persona privada de libertad —mediante el plan de dignidad, que viene ejecutándose— pueda, por medio del trabajo, de la educación, del deporte y de la cultura, sentir que tiene programas para rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad”, concluyó.

Montevideo Portal