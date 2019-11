Heber: "El otro candidato tiene poca cosa que decir, a punto tal que se dedica al nuestro"

Política

Esta mañana se produjo una reunión del comando nacionalista, de cara a la estrategia del partido para el balotaje.

El vocero del encuentro fue Luis Alberto Heber, que dijo a la prensa presente que se están instrumentando dos giras paralelas. "Los senadores del PN tienen la responsabilidad de poner en marcha el partido. Luis ya es de todos y se tiene que distanciar de lo partidario. Nosotros salimos a Colonia y San José mañana, donde estaremos en todas las capitales poniendo el partido en marcha, abocados a la búsqueda y contacto con la gente de modo de conseguir la mayor cantidad de voluntades posibles", aseguró, según recogió Leonardo Sarro de radio Montecarlo.

"Por el otro lado, la fórmula ya no es partidaria, y por lo tanto va a tomar una actitud abierta al sustento de los distintos partidos que lo apoyan. Es una gira de gran apertura, convocando a todos los uruguayos", dijo Heber.

En esta etapa, hay "dos consideraciones arriba de la mesa". "Tenemos mayoría parlamentaria, tenemos gobernabilidad, certeza hacia adelante. Con el documento que aún no se terminó de redactar, saldremos a promocionar el grado de compromiso escrito entre los partidos", afirmó.

Consultado sobre las declaraciones de Daniel Martínez, que dijo que Lacalle Pou no ha votado con sensibilidad, se rio y luego acotó: "Martínez se ha equivocado y por eso está intervenido. No ha podido dirigir bien su campaña, y ahora la intervención llega tarde y mal. Orsi, que es el interventor, salió a hablar en contra de un documento que no conoce. Todavía nosotros no lo conocemos. Se han adelantado ideas. Esperen a que esté redactado antes de criticarlo".

Sus declaraciones se deben a las afirmaciones de Yamandú Orsi en el programa Séptimo Día (Canal 12), cuando criticara el documento y luego dijera que no lo había leído en profundidad.

"Nosotros miramos adelante y queremos comunicación con los uruguayos. No necesitamos descalificar al otro. La gente conoce los candidatos y el que tiene postura presidencial no tiene obsesión de mentir, como se miente lamentablemente. Es hablar de sus temas e ideas. Ahora se redacta el documento, que va a ser de todos y vamos a salir a hablar del documento, no del otro candidato", apuntó.

"El otro candidato tiene muy poca cosa que decir, a punto tal que se dedica al nuestro", remató Heber.