Guardavidas reanimaron a un hombre de 68 años tras paro cardíaco en Isla Gorriti

Un hombre de 68 años, vecino de Piriápolis, fue reanimado por guardavidas este lunes tras sufrir una descompensación mientras nadaba en la Isla Gorriti.
Según la información primaria, el hombre convulsionó en el agua y posteriormente ingresó en paro cardíaco. La brigada de guardavidas apostada en la isla logró estabilizarlo en el lugar.
El hombre fue trasladado al puerto de Punta del Este a recibir atención médica y por último a una mutualista. Actualmente se encuentra estable.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]