Guardavidas reanimaron a un hombre de 68 años tras paro cardíaco en Isla Gorriti

Un hombre de 68 años, vecino de Piriápolis, fue reanimado por guardavidas este lunes tras sufrir una descompensación mientras nadaba en la Isla Gorriti.

Según la información primaria, el hombre convulsionó en el agua y posteriormente ingresó en paro cardíaco. La brigada de guardavidas apostada en la isla logró estabilizarlo en el lugar.

El hombre fue trasladado al puerto de Punta del Este a recibir atención médica y por último a una mutualista. Actualmente se encuentra estable.