Guardavidas no acordaron con la Intendencia de Montevideo y faltarán en algunas playas

En las horas de la tarde de este viernes, los representantes del Comité de Base del sindicato de guardavidas y los representantes del secretariado ejecutivo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) se reunieron con las autoridades de la Intendencia de Montevideo para llegar a un acuerdo por los conflictos que planteaban los trabajadores de las playas.

Finalmente, luego de varias horas de reunión las partes no pudieron lograr un acuerdo. La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo que el resultado de la reunión "es muy malo". "No hubo respuesta concreta, fueron en su mayoría expresiones de deseo y necesitábamos respuestas concretas", sostuvo Ripoll.

Según manifestó Ripoll, la comuna realizará una convocatoria, pero no les aseguraron que la gente se vaya a inscribir. Además, dijo que no tuvieron respuestas con el pedido de generar baños o vestuarios para los trabajadores. "Van a agregar baños químicos, pero no sirve porque no pueden ponerse a pelear con la población para ir al baño. No vamos a entrar en esa discusión y no soluciona el problema", indicó Ripoll sobre este tema.

Por otra parte, agregó que la vestimenta y los recursos que reciben los salvavidas como por ejemplo el protector sola son conseguidos por la Intendencia a través de canjes. Para la secretaria general tiene que ver con el déficit que tiene la comuna y con la intensión de "tapar" los problemas que tiene por las elecciones departamentales de este año.

Con respecto a las medidas, anunció que este viernes algunas playas no tendrán guardavidas y que durante el fin de semana aumentará el déficit de salvavidas en las playas.

"El domingo por responsabilidad de la administración no van a haber guardavidas porque no van a haber horas extras y eso hace que los guardavidas no bajen a las playas", añadió.

Por su parte, el director de Deportes de la Intendencia de Montevideo, Daniel Leite, aseguró que a todos los puntos que les plantearon se les dio una respuesta con una solución. "Hemos abierto una nueva convocatoria que está en la web de la Intendencia", sostuvo.

Con respecto a las faltantes de los trabajadores, Leite dijo que se dieron renuncias y jubilaciones y se generaron las faltantes y por eso se realizó ese llamado.

Está en marcha el llamado a seis cargos de guardavidas zafrales, que quedarían resueltos en los próximos días. Con respecto a las faltantes generales sostuvo que se cubrirán completamente entre el 27 y 28 de enero.

Por último, Leite exhortó a la población a que en las playas que no haya guardavidas se tenga la precaución máxima. Igualmente, personal de prefectura recorrerá las playas, pero no para el cuidado dentro del agua, sino que tiene que ver con el orden fuera de ella.

