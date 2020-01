Guardavidas mostraron los baños que usan en Punta Espinillo

Locales

Los guardavidas de las playas capitalinas se declararon en conflicto al cabo de una asamblea, en el entendimiento de que la Intendencia de Montevideo incumplió los compromisos establecidos durante las negociaciones llevadas adelante el año pasado.

Las playas en las que no habrá servicio de guardavidas este viernes de mañana son: Frigonal y Zabala (en el oeste) y Playa de los Ingleses y Playa Honda (en el este). En el turno vespertino le toca a Cerro Bogotá y La Colorada en el oeste, y Arrascaeta en el este.

Valeria Ripoll, secretaria general de Adeom, dijo ayer en declaraciones a Informativo Carve que los guardavidas realizan su trabajo en muy malas condiciones. "Tienen que hacer sus necesidades en un balde dentro de la casilla", dijo. Afirmó que la IM "se comprometió a poner baños, contenedores para los guardavidas y no se ha hecho, no cumplió".

Esta mañana, guardavidas compartieron a través de sus grupos de Whatsapp un video que muestra cuáles son los baños que usan en Punta Espinillo. Las imágenes muestran el "baño de damas" (un bidón colocado en la arena) en una zona de vegetación y luego el baño de varones, que tiene un recipiente de plástico en el suelo.

No se hizo absolutamente nada, hay casillas que se llueven, que no cierran. Eso se denunció en invierno. Se suponía que habría una licitación para el cambio de casillas y no se hizo. Los contenedores no se pusieron, se colocaron sólo dos y a esos no se les conectaron los baños", lamentó Ripoll ayer.