Graciela Villar apoyará a Álvaro Villar y no a Daniel Martínez para la candidatura a la IM

La excandidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Graciela Villar, fue la entrevistada central esta mañana en Desayunos Informales (Canal 12).

Allí, se refirió a la derrota del Frente Amplio en las elecciones nacionales pero también a los comicios departamentales que se vienen.

"Me reuní con Tabaré Vázquez para hablar de la derrota electoral que tuvimos y también del repunte fantástico que nos llevó a prácticamente una situación de empate. El Frente Amplio sigue siendo un interlocutor privilegiado para cualquier escenario de futuro", dijo en el programa. Aseguró que el presidente le dijo que había quedado "encantado" con su trabajo.

De todos modos, llamó a tener "profunda autocrítica en el Frente Amplio". "Las realidades de los departamentos del norte y del litoral tienen matrices culturales a las que nosotros damos por hecho en la realidad metropolitana. Eso significa tener una escucha distinta y una respuesta distinta a sus problemas. Más que la fórmula, el Frente Amplio no logró decodificar nuevas realidades sociales", comentó.

Con respecto a las municipales, sorprendió al anunciar que no respaldará la candidatura de Daniel Martínez, que fue quien la eligió como compañera de fórmula en la campaña.

"Daniel tiene credenciales y legitimidad para aspirar a la intendencia de Montevideo. Me sorprendió porque partimos de un escenario donde él había dicho rotundamente que no. Me sorprendió para bien, está bien que lo haga", dijo.

"Yo voy a trabajar por la candidatura de Álvaro Villar porque creo que es la personalidad independiente que hay que empezar a construir para retomar lo que los frenteamplistas están pidiendo. Si vas al Maciel te das cuenta de que transformó la realidad", comentó, aunque destacó que "Daniel hizo una excelente gestión". "Pero mi postura es política. Ahora el Frente Amplio necesita la construcción de nuevos liderazgos" aseguró.