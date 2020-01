Graciela Villar: "No estoy cortando la cabeza de Daniel Martínez"

Política

"Se me está poniendo en un rol que no corresponde", dijo la excandidata a la vicepresidencia, al explicar por qué no apoya a Martínez a la intendencia.

La decisión de Graciela Villar de apoyar la candidatura de Álvaro Villar a la intendencia de Montevideo, en lugar de su excompañero de fórmula Daniel Martínez, generó sorpresa y también algunas críticas.

"Daniel hizo una excelente gestión, pero mi postura es política. Ahora el Frente Amplio necesita la construcción de nuevos liderazgos" aseguró ayer Villar.

Esta mañana, cuando Informativo Carve le preguntó por qué no apoyaba a Daniel Martínez teniendo en cuenta las críticas a las que se había expuesto el excandidato por elegirla a ella para la fórmula, dijo que no está bien analizar su anuncio como una desautorización a Daniel Martínez.

"No es exactamente así. Fui compañera de fórmula de Daniel en el escenario en que él entendió que yo tenía las características para compensar la fórmula y fui respaldada por el Plenario del FA. En el escenario planteado, cualquier que no fuera uno de los compañeros que fueron precandidatos iba a generar polémica. Cuando Daniel me propone sabía que yo no venía de su sector, e históricamente las fórmulas han sido complementarias", dijo.

"En este escenario de los candidatos a la intendencia de Montevideo, como parte de Fuerza Renovadora, que integro, antes de que Daniel confirmara su participación el sector había puesto a consideración el nombre de Álvaro Villar. Hoy, la terna es entre Cosse, Villar, y Martínez, y creo que los tres compañeros son la mejor propuesta que podemos dar. Esto no es excluyente de un lado y otro", agregó.

Villar explicó que su sector mayoritariamente votó por respaldar a Álvaro Villar y eso es de "carácter decisorio". "Eso fue antes de que Martínez se decidiera. Siempre dije que Daniel tiene todas las credenciales para presentarse como candidato, pero se acaba de ratificar en estos días. Dijo que no se iba a presentar. Se me está poniendo en un rol que no corresponde. No estoy cortando la cabeza de Daniel Martínez, esto de que yo le quito respaldo a Daniel no es así", argumentó.

Aclaró que si Martínez se hubiera presentado de entrada, se habría tenido que analizar colectivamente. "Hubiera sido un escenario distinto, pero ese escenario no se dio", concluyó.