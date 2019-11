Graciela Villar: "Hemos perdido la inocencia frente al tema de la inseguridad"

Política

La oposición ha criticado al Frente Amplio por "esconder" a su candidata a la vicepresidencia Graciela Villar, en base a que ha tenido muchas menos participaciones en los medios que Daniel Martínez.

Esta mañana, sin embargo, Villar fue la entrevistada central en Puntos de Vista (Radio Uruguay), donde explicó esta relativa ausencia de los medios.

"Fue una decisión de carácter estratégico, se priorizó otro tipo de comunicación y yo me centré en el recorrido por el interior. Recuerden que partí de un plenario en el que solicité a la población que me diera la oportunidad de darme conocer y a eso me dediqué. Recorrí el país y me dio un plus importante para este trabajo de la primera etapa", dijo.

"Ahora estamos en un escenario electoral distinto. Se eligió el Parlamento, pero se pone en juego quién va a liderar dos proyectos de país. Daniel encarnando certezas, un proceso de crecimiento y una plataforma fundamental para el país, y por otro lado, quien va a liderar una coalición que plante aun proyecto que aún no es conocido, que genera incertidumbres y hay plasmados recortes a los presupuestos que sabemos los impactos que van a tener", agregó en la charla.

La candidata a vicepresidenta dijo que la ciudanía ha dado un mensaje claro sobre su gran preocupación con la seguridad. "Acusamos el recibo, somos profundamente autocríticos; hemos perdido la inocencia frente al tema de la inseguridad", explicó. Dijo que hay formas novedosas de delincuencia a las que hay que dar respuesta, no solo represiva.

"Tenemos que avanzar en reprimir el delito sin ningún tipo de prurito, pero tener una acción que sea multidimensional en el territorio donde la gente es víctima o convive con las situaciones de inseguridad", sostuvo. Remarco que además de lo represivo el Estado debe fortalecer su presencia en esos lugares en lo educativo y con políticas sociales.

"Gustavo Leal ha sido un exponente claro de cómo se debe intervenir en el territorio", afirmó. Dijo que la represión "pura y dura, si el Estado no interviene desde lo social, educativo, infraestructura edilicia, las cárceles, no da resultado".

Villar recordó que en los programas de la oposición está planteado un recorte de entre 900 y 1000 millones de dólares y dijo que esa es una receta que se ha repetido en la región generando desocupación, inflación y conflictos sociales. "El proyecto de gobierno que nosotros estamos proponiendo está asociado a desarrollar crecimiento, al respeto a los trabajadores y consejos de salarios", dijo en Puntos de Vista.

También aclaró que no hay impuestos ocultos en los programas del FA, como dijo el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, al responder a Daniel Martínez.

Cree que todos los partidos perdieron votos, no solo el FA, ante la llegada de Cabildo Abierto, que aparece con un "mensaje complicado" sobre el respeto a los derechos y la justicia, "un signo de preocupación, pero que llegó a los votantes con base a un discurso paternalista y reduccionista" con la frase "se acabó el relajo".

Villar dijo a Radio Uruguay que no tendría ninguna objeción a debatir con la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Beatriz Argimón. "No está descartada esa posibilidad", apuntó.