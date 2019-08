Graciela Bianchi tras nueva incautación de cocaína: “Hay gente que está sobornada”

Política

La diputada nacionalista afirmó que “algún motivo tiene que haber” para que no se destituya al director de Aduanas Enrique Canon.

Un día después de que el director de Aduanas Enrique Canon diera explicaciones por la salida de 603 kilogramos de cocaína del aeropuerto de Carrasco, que fueron incautados en Francia, medios alemanes dieron a conocer la incautación de una cifra récord de esa droga en ese país, hallada en un contenedor proveniente de Uruguay.

Las autoridades alemanas encontraron 4,5 toneladas de cocaína camufladas en bolsas de deporte y transportadas por un barco cuyo destino era la ciudad belga de Amberes.

La diputada Graciela Bianchi, integrante de la Comisión de Transparencia del Parlamento, había convocado para este jueves a los ministros de Economía y de Defensa, Danilo Astori y José Bayardi, al director de Aduanas y al director de la Dinacia, Rodolfo Pereyra, para que declarasen por el caso de la semana pasada.

Sin embargo, no asistieron por motivos de agenda, por lo cual la convocatoria quedó fijada para el jueves 8 de agosto.

En diálogo con Montevideo Portal, la diputada nacionalista manifestó su preocupación por la falta de controles en las fronteras de nuestro país, que calificó de "perforadas" y acusó a las autoridades de "desmantelar los mecanismos de control". Asimismo, afirmó que no tiene dudas de que "hay gente que está sobornada" y dejó entrever que puede tratarse de autoridades del Gobierno, aunque dijo que no puede probarlo.

"Quiénes no lo sé. El día que podamos investigar con una fiscalía autónoma y que fiscalía investigue al Ministerio del Interior, tendremos más elementos", apuntó.

"Pero hay una cosa que se llama elementos de convicción suficiente. Si yo soy director de Aduanas y me pasan estas cosas y ni siquiera considero necesaria, como dijo Canon ayer, una investigación administrativa... El presidente reconozco que en estos días está muy mal, pero hay una vicepresidenta, hay un secretario de Presidencia... Claro, si -Miguel Ángel- Toma es capaz de amparar a -José- Gavazzo es capaz de muchas cosas más, pero tienen que destituir, ni que hablar, al ministro, pero como en este país no se mueve ningún ministro, por lo menos al director de Aduanas", meditó.

"¿Por qué motivo no lo destituyen? Que la gente piense por sí misma. Algún motivo tiene que haber", espetó.

"Los delincuentes internacionales de alto vuelo tienen clarísimo que Uruguay es sumamente vulnerable y pensaron que no iba a pasar nada. ¿En Uruguay pasó? No, no pasó nada. Lo que pasa que los servicios de inteligencia y las direcciones de aduanas de otros países serios, sí controlan", afirmó la diputada.

"Desgraciadamente estas son cosas que el país ha dejado avanzar y ahora la situación es seria, muy grave", agregó.

Bianchi afirmó que piensa citar a declarar también a los sindicatos aduaneros y expresó que espera que las autoridades comparezcan en su Comisión porque "si no, la situación se les va a complicar institucionalmente".