Gordo de fin de año: más de U$S 4 millones se fueron para Florida

El tradicional sorteo del "gordo de fin de año" se realizó este sábado por la noche en la Sala Zitarrosa y trajo suerte para el departamento de Florida.

En el sorteo en que se ponían en juego $ 130 millones (U$S 4,47 millones) el número ganador fue el 35.611.

Según dijo a EFE el director nacional de Loterías y Quinielas, Luis Gama, el tradicional juego de azar superó en 5 % la recaudación de 2017.

El segundo premio fue para el boleto 38.316 que entregó $ 8 millones (unos U$S 242.000), mientras que el tercer premio otorgó $ 3 millones (unos U$S 90 mil).

"Los resultados, desde el punto de vista comercial, han sido buenos. Venimos incrementando la venta en el billete físico que se pone en las vidrieras y las terminales de juego que son unas 7.200 en todo el país", explicó.

"Estamos repartiendo en premios más de U$S 8 millones, de los cuales 4 millones corresponden al primer premio. Es un monto importante no solo para nuestro país sino para la región, ya que no hay un premio tan grande en el juego de loterías", aseguró.

