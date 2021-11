Gordo Verde y el celibato: “Soy de carne y hueso, en verano me tengo que cuidar”

Locales

“Tengo que cuidar que no se me vaya la mirada” dijo el joven sacerdote en una entrevista radial.

El sacerdote católico Juan Andrés Verde, conocido popularmente como el “Gordo Verde”, cobró popularidad en los últimos años gracias a su labor en redes sociales, sus libros, y por el estilo “fresco” con el que asume y predica su fe.

El religioso fue el invitado de la semana en el programa radial Hacemos lo que podemos, emitido por 970 Universal.

Durante la charla, Verde se refirió a algunos asuntos que ya abordara en otros reportajes, como su inicio la vida religiosa y la dolorosa pero necesaria ruptura con su novia para abrazar la carrera sacerdotal. También hizo referencia a las “tentaciones de la carne”, de las que no se siente libre ni mucho menos.

“En verano me tengo que cuidar, soy de carne y hueso, debo cuidarme que no se me vaya la mirada”, comentó con humor.

En ese punto de la entrevistase vio en necesidad de referirse al celibato sacerdotal, tema que, admitió “es un huevo de explicar”

“Lo natural es formar una familia, vivir la sexualidad, la pareja. Lo que yo vivo no es natural, evidentemente no. Entonces, tiene que haber una fuerza sobrenatural que me lleve a vivir esto y a que lo logre. Si no la hay es imposible”, expresó.

Luego se le consultó acerca de la posibilidad de que la Iglesia Católica acepte el matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que Verde no consideró apropiado.

“La iglesia lo que acepta es que cada uno exprese su amor de la forma que quiera”, aseveró el eclesiástico.

“Una cosa es un sacramento que para nosotros es algo sagrado, y en este sentido el matrimonio por iglesia, que es un sacramento, tiene un fin que es procrear, que es dar a luz”, añadió.



“Yo creo que la iglesia debe aceptar que cada uno viva su vida y se ame como quiera, pero no creo que la iglesia tenga que cambiar un sacramento que tiene un fin y un sentido para que eso se desvirtúe de tal manera para que no se pueda vivir con ese fin”, continuó.

Finalmente, se refirió al caso de Julio César Boffano, exsacerdote y autor de un libro donde denuncia abusos sexuales de religiosos y relaciones homosexuales en el seno de la Iglesia

“Me parece un buen tipo. Tiene su punto de verdad en lolo que dice y me parece lamentable que exista esa realidad en la iglesia”, aseveró.