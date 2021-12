Gobierno presentó decreto de regulación forestal para frenar proyecto de Cabildo Abierto

Política

“Hemos presentado una herramienta que no necesita de nueva ley”, dijo el ministro de Ambiente, Adrián Peña.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, presentaron este lunes ante la comisión en el Senado un decreto que pretende actualizar la regulación en el uso de suelos de prioridad forestal, en el marco de la discusión que se lleva adelante en la Cámara Alta sobre un proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto y que ya fue aprobado en Diputados con votos del Frente Amplio.

El texto que presentó el Poder Ejecutivo establece la creación de un registro (Registro Ambiental de Plantaciones Forestales) para las plantaciones forestales de menos de 40 a 100 hectáreas y también requerirán de autorización especial las que superen las 100 hectáreas para suelos que ya están forestados.

Las plantaciones registradas tendrán que realizarse en un 50% como mínimo en suelos definidos como de prioridad forestal.

Además, en el decreto que ya fue firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se establece que las áreas afectadas para proyectos forestales no “podrán intervenir en ecosistemas prioritarios como montes nativos, humedales, palmares, roquedales y arenales.

Se definen los terrenos forestales: suelos ya forestados según la normativa vigente al momento de la plantación original, suelos clasificados USDA VI y VII, suelos clasificados USDA IV que presenten potencial riesgo de erosión.

El proyecto de CA

El proyecto impulsado por CA contiene tres artículos y limita la aprobación de proyectos forestales “que sobrepasen” la siembre de 150 hectáreas, además de establecer aptas para forestación las áreas establecidas de forma exclusiva como “suelos de prioridad forestal”.

En este sentido, se establece que las “áreas forestadas no “podrán superar el índice de productividad Coneat 100”. También se consigna que los productores y empresas rurales, industriales o agroindustriales que se dediquen a la forestación, explotación o industrialización de maderas de producción nacionales”, estarán obligados a realizar la rotación de cultivos entre cada período de siembre y cosecha forestal.

Tras comparecer en Senado, Peña dijo que se empezó a trabajar “mucho antes que tuviera media sanción la ley que se está discutiendo” en el decreto presentado este lunes por el Poder Ejecutivo.

El jerarca expresó que “es necesario ajustar estos principios en la medida que Uruguay viene incorporando información y conocimiento a medida que en la medida que la producción se desarrolla”.

“Trabajamos en dos líneas. Una que incorpora a los proyectos menores a 100 hectáreas en el control ambiental, cuando hasta la fecha solo los proyectos mayores a 100 hectáreas necesitaban de aprobación del Ministerio de Ambiente”, apuntó Peña.

A su vez, Peña agregó que ajustaron los criterios existentes para las producciones forestales mayores a las 100 hectáreas.

“Se tiene en cuenta la variable suelo (productiva), pero no solo esa. Incorporamos variables relacionadas al agua, biodiversidad y valor patrimonial. Esta nueva reglamentación supone criterios más restrictivos desde el punto de vista ambiental. Criterios que hace unas décadas no existían o no estaban en el radar”, dijo Peña, que agregó que se incorpora además en el decreto a cargo de Ambiente el control para las plantaciones ya existentes que vayan a ser replantadas.

“Entendemos que luego de mucho tiempo de trabajo serio y técnico hemos presentado una herramienta que no necesita de nueva ley. La existente nos da la competencia para poder ajustar estos criterios”, expresó el ministro.

