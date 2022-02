Gobierno espera respuesta del FA para comenzar discusión por la Ley Orgánica Militar

Política

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, aseguró este jueves que están esperando una respuesta del Frente Amplio (FA) para saber si participarán o no en la discusión de la nueva Ley Orgánica Militar, que propondrá la coalición de gobierno. En tal sentido, aseguró que dialogó con la senadora de la coalición de izquierdas Sandra Lazo sobre este asunto, ya que dialogan frecuentemente de otros temas del ministerio.

“Le transmití que nos gustaría como coalición de gobierno, en este caso por la responsabilidad que tengo, que nos comunicara el Frente Amplio si para ellos era una prioridad o no participar de la discusión”, aseguró el titular de Defensa Nacional en declaraciones a Radio Universal.

“La prioridad de cada partido la fija cada partido político, pero estaría bueno que lo comunicaran porque en todo caso, si no es prioridad, nosotros lo enviaremos al Parlamento y que sea en los tiempos parlamentarios los que decidan”, agregó.

Asimismo, García expresó que esta discusión por la Ley Orgánica Militar no quiere que se postergue por el referéndum que se celebrará el próximo 27 de marzo, en donde se votará por si se derogan o no 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El secretario de Estado opinó que “son cosas separadas”, “independientes”, y aseguró que, por tanto, pretenden comenzar a trabajar rápidamente en el asunto. “Va a ser una consulta con el nuevo presidente del Frente Amplio y esperaré en las próximas horas tener una respuesta formal”, señaló.

Consultado sobre si tienen dispuesto enviar la ley en caso de no tener consenso previo, García respondió que se trata de una ley constitucional, que está en el programa Compromiso por el País, que firmaron los partidos de la coalición de gobierno en la campaña electoral pasada. No obstante, el nacionalista aclaró que el Poder Ejecutivo “agregó algo nuevo” que tiene que ver con dar un diálogo político amplio, algo que consideró que no se hizo con la Ley Orgánica Militar vigente, la cual “fue impulsada por un solo partido político en el año 2019”, sostuvo.