Gobierno anunciará medidas para el litoral el próximo martes, según informó Lacalle

Política

Montevideo Portal

El gobierno anunciará el próximo martes medidas para los comerciantes de los departamentos del litoral ante la inminente apertura de fronteras de Argentina, según informó el presidente Luis Lacalle Pou. Estas medidas surgen luego de que los intendentes de esos departamentos pidieran a la Torre Ejecutiva medidas para prevenir el éxodo hacia el país vecino ante la diferencia cambiaria.

“La preocupación coyuntural es la diferencia de precio con los otros países, estamos trabajando en algunos textos legales, medidas para paliar esa situación. Es inminente, en estos días hay reuniones con intendentes y delegados intendentes, viene por ahí. Tratar de darle el estribo para que de alguna manera los comerciantes no se vean perjudicados”, dijo el presidente.

En este sentido, el nacionalista aclaró que la emergencia sanitaria continúa vigente en Uruguay, algo que tendrán que tener en cuenta aquellos uruguayos que crucen la frontera. “Hay que tenerlo en cuenta, hasta que siga la emergencia sanitaria el PCR es obligatorio para entrar al país. Quien quiera cruzar la frontera por una hora o por varios días se tiene que hacer un PCR”, aclaró.

“Seguramente haya anuncios el martes porque venimos redondeando los ajustes legales y las medidas. Estamos siguiendo el devenir del covid para poder, tenemos que estar medianamente seguros de que el virus ha mermado y que no tiene argumentos o base para crecer, como lo hace en otros países. Estamos monitoreando de cerca”, anunció.

“Nos desvela el trabajo de los uruguayos, que la gente pueda vivir de su salario, de su trabajo. Obviamente la apertura de fronteras tiene la parte positiva, mucha gente quiere venir a Uruguay no solo a ser turismo, sino a venirse a vivir con su familia”, agregó.

Consultado sobre el nuevo ajuste de los combustibles, Lacalle afirmó que se está trabajando de forma transparente y en los cuatro componentes que hace al valor final de las naftas. “Precio combustible paridad importación, la parte tributaria de los combustibles, la parte de las ineficiencias y subsidios y la cadena de distribución. El precio de los combustibles que ha subido en estos días y tenemos el famoso ‘X’ de Ancap que tenemos mucho para trabajar”, indicó.

Por último, los periodistas presentes le preguntaron sobre el uso del tapaboca y el fin de la emergencia sanitaria. El presidente no quiso adelantar una fecha porque todavía no hay una definición concreta, sino que se continúa analizando con las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP). “Estamos analizando eso”, dijo sobre el tapaboca, y aclaró: “El primer paso es terminar con la recomendación del uso del tapaboca en los espacios libres. Espero no demore mucho y va a ser asesorado por el MSP. Como todavía no tengo fecha, prefiero mantenerla”.

Montevideo Portal