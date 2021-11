Gobierno acordará secuencia y fecha de llegada de vacunas para niños con Pfizer

Política

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se hizo presente en la mañana de este jueves en los desayunos de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) y brindó una rueda de prensa con los medios que estaban allí presentes.

En este sentido, indicó que ya se había anunciado que en el contrato con Pfizer estaba establecida la posibilidad de que, una vez que organismos internacionales aprueben la vacuna para niños de entre 5 y 11 años, Uruguay tendría las vacunas en el menor tiempo posible. En tal sentido, Delgado dijo que el contrato estaba “condicionado” y que el gobierno va a terminar de acordar con el laboratorio Pfizer en estos días para ver cómo será la secuencia y la fecha de entrega de las vacunas.

“Me parece muy importante el mensaje, primero, de unanimidad de toda la comisión, segundo el tema, que es obvio, pero no es obligatoria para ningún sector de la sociedad, y tercero hablar del cuidado de la no discriminación, que me pareció muy importante esa redacción, que tuvo un mensaje que tuvo que ver con el cuidado de la salud, pero también con el cuidado de ir a un proceso escalonado”, destacó Delgado en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

Consultado sobre si se podría empezar a vacunar a los niños antes de que empiece el período escolar del 2022, el secretario de Presidencia respondió: “Esperemos”. “En estos días vamos a tener contacto con el laboratorio, que es donde quedó previsto en el contrato de refuerzo anual de vacunación, la posibilidad ante estas aprobaciones quedó condicionado la posibilidad del suministro de vacunas, vacunas que son diferente y que necesitan dos dosis y 21 días en el medio para generar un sistema completo de vacunación y después 14 días para la inmunización”, señaló.

“En estos días vamos a poner fecha después de la recomendación de ayer para poner fecha de la llegada de las primeras dosis de vacunas para niños”, concluyó.