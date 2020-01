German Coutinho: “¿Que se junten el Partido Nacional y Cabildo Abierto? ¿Qué pasa?”

Política

El Partido Nacional y Cabildo Abierto concretaron una alianza para competir en las elecciones departamentales en Salto. El punto está en que en ese departamento el Partido Colorado, liderado por Germán Coutinho, es sin lugar a duda el partido más fuerte de ese departamento.

Esta alianza generó algunos descontentos en el ala batllista de los colorados porque sintieron que se quebró a la "buena fe" y representa una deslealtad. Coutinho, el político referente en aquel departamento escribió un tuit en el que manifestó su opinión al respecto.

Ganamos la interna y en octubre fuimos la principal fuerza política de la oposición en Salto.

Algunos decidieron unirse contra nosotros. Esto no alterará los sueños del cambio país que tenemos y del cambio que ahora doblaremos el esfuerzo para que se logre en Salto SE PUEDE !!! pic.twitter.com/bO8FAfvgM2 — GERMAN COUTINHO (@germancoutinho) January 16, 2020

El exintendente del departamento de Salto dialogó con Montevideo Portal en donde se le consultó por esta situación. Coutinho fue claro en sus palabras. Dijo que lo que siente lo manifestó en las redes sociales. Sin embargo, dijo que los consensos que se dieron para la coalición nacional, donde gobernarán todos en conjunto, "lo mismo debería derivar al contexto departamental"

"En ese sentido, en Salto, en junio el candidato más votado fue Amorín Batlle que era el que yo respaldaba. El candidato más votado a nivel nominal fui yo, por encima de los intendentes y el resto. El partido que más voto en junio en Salto fue el Partido Colorado. En octubre fuimos la principal fuerza de la coalición, logramos diputados y llegué al Senado. El partido colorado lidera la coalición en Salto", sostuvo Coutinho haciendo clara referencia al poderío que tiene el Partido Colorado en el departamento del litoral.

El exintendente manifestó que le parece legítimo que el candidato del Partido Nacional y el de Cabildo Abierto tengan las aspiraciones de ser intendente, pero a su vez, le parece que en el Senado de la República hay tres socios, y en Salto en este momento, hay dos socios que se unen contra el otro. Agregó, que él no se bajará de la candidatura y que seguirá trabajando, "no puedo ceder", dijo.

"Yo voy a seguir trabajando, el partido tiene tres candidaturas y estoy con 26 listas, estoy en campaña. Lo que entendí es que me parece legítimo que hayamos hablado y no nos pusimos de acuerdo. Me parece legítimo que todos quieran ser líder de la coalición para la Intendencia de Salto, pero primero vamos a las urnas. Estuvimos conversando (con los otros dirigentes salteños de la coalición) varias veces porque si hay coalición en Salto la tengo que liderar yo, porque fui el más votado", aseguró.

"Todos saben que yo hice campaña para volver a ser intendente en Salto. Los dirigentes de los otros partidos no habían dicho nada. El 24 de noviembre terminamos de festejar y el lunes 25 estaban haciendo medios para anunciar la candidatura de ellos (en referencia a los otros partidos de coalición)", acotó Coutinho.

El senador electo colorado dijo que él participó de la coalición y cumplió, pero cuando se levantó en la mañana del 25 de noviembre se encontró con el escenario de que los dirigentes de la coalición querían ser candidatos a la intendencia sin haberle consultado.

"No pasa nada, sigo trabajando. Estoy haciendo mi campaña y no pasa nada vamo' arriba", se respondió Coutinho. Sin embargo, agregó: "Ahora, en estas últimas horas se junta el Partido Nacional con Cabildo ¿Qué pasó? ¿Se juntan dos socios principales de la coalición para enfrentar a mi partido?".

"No esperaba esto. En reiteradas ocasiones me habían manifestado que no tenían intenciones de ir por el gobierno departamental, que no estaba en su aspiraciones. De un día para el otro lo anunciaron. Esto no estaba en la agenda, no sé qué pasó en el medio", sostuvo.

Finalmente, Coutinho afirmó: "Me parece legítimo que el Partido Nacional tenga aspiraciones a la intendencia, lo que no me parece legítimo es que se junten dos socios de la coalición para competir contra otro. Eso si no me parece bien. Que el Partido Nacional ponga su candidato, Cabildo Abierto pongan su candidato y compitamos".

Montevideo Portal