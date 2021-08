García y la apertura de fronteras: estamos dando “un paso más largo”, pero con “seguridad”

Locales

“Apertura de fronteras no es descontrol. Apertura de fronteras es ingreso donde se pueden aplicar protocolos con seguridad”, dijo.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, brindó una rueda de prensa este lunes donde se refirió a la nueva excepción que realizó el gobierno que permitirá el ingreso de extranjeros propietarios de inmuebles en nuestro país. En tal sentido, aseguró que es una apertura limitada porque está hecha para personas que acrediten ser propietarios y que al mismo tiempo tengan inmunización completa.

“Quienes reúnan esas dos características podrán ingresar al país cumpliendo con los protocolos sanitarios, el PCR negativo y va a ser una apertura limitada a estas personas, es un excepción más al decreto anterior de fronteras y al mismo tiempo tiene que ser algo que signifique ingreso controlado y seguro”, indicó.

“Apertura de fronteras no es descontrol. Apertura de fronteras es ingreso donde se pueden aplicar protocolos con seguridad. Estamos dando un paso un poco más largo, pero que el paso sea más largo no significa que no sea seguro. El año pasado decíamos 'pasos cortos y seguros', ahora decimos que vamos a alargar un poco el paso, pero siempre con la misma seguridad”, agregó.

Consultado sobre la tarea que realizará el ministerio, García contestó que el trabajo estará en los controles fronterizos, que tienen un área de 20 kilómetros dispuestos para las diferentes Fuerzas Armadas. “En el caso de la frontera con Brasil, que es en buena medida seca, uno tiene que controlar que gente que no haya pasado por los pasos de fronteras sean controlados cuando llegan al puesto de control del ejército. Allí tendrán que demostrar que cumplen con lo que establece el decreto, si no lo cumplen, será rechazado el ingreso, se los invitará a pasar por Migraciones a cumplir con lo que dice la norma. eso es en el caso de Brasil, allí está el Ejercito Nacional trabajando en afinar esos pasos”, señaló.

“En los puentes del Litoral del Río Uruguay, que es como un embudo porque el que va a entrar viene por los puentes, allí va a estar Migraciones y está la Prefectura Nacional que tendrá que cumplir ese mismo criterio. Persona que sea detectada lleguen a esos puestos de control y no puedan demostrar que son propietarios, que tienen inmunización y que están validados por migraciones, serán invitados a retornar para que legitimen su ingreso al país”, añadió.

Finalmente, el titular de la cartera de Defensa sostuvo que se está trabajando con Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) para crear una plataforma en donde se pueda adelantar algunos de los trámites que hay que presentar en la frontera. Esta creación busca que el tránsito fronterizo sea lo más fluido posible.

“Sabemos que no va a tener las condiciones que en un día normal se pueda ingresar porque hay otra documentación. Entonces estamos trabajando para buscar mecanismos que permitan previamente ir haciendo y demostrando el cumplimiento de estos requisitos, cosa de que cuando llegan al punto de frontera haya ya un trabajo adelantado y evite atosigamientos o empantanamientos”, concluyó.