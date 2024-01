García al FA: “Si todo lo arreglan con ‘un gran diálogo nacional’ no tienen la solución”

Política

Montevideo Portal

El ministro de Defensa, Javier García, volvió a confrontar este viernes con el Frene Amplio (FA) con nuevas declaraciones cuestionando a la oposición.

Tras las críticas recibidas, el jerarca y dirigente del Partido Nacional interpeló la posición del FA con respeto a la reforma de la seguridad social y a la postura adoptada con el plebiscito que impulsa el Pit-Cnt.

“Le preguntan por la seguridad social. Y dicen ‘libertad de acción y gran diálogo nacional’. Si le preguntan por la educación, responden que hay que hacer ‘un gran diálogo nacional’. Si le pregunta por seguridad, dicen que ‘ahora no, que el año que viene’. ¿Tiene o no tiene programa? No tiene. Hay que definir, hay que hacerse cargo. Cuando usted todo lo soluciona diciendo que hay que hacer un gran diálogo nacional es porque no tiene una solución. Como se suele decir en Uruguay, cuando usted no tiene una solución, crea una comisión. Bueno, este es el caso”, apuntó García.

En esta línea, añadió en referencia al combate al crimen organizado que parece “que las razones políticas electorales son más importantes que sentarnos entre todos a cuidar a todas las familias uruguayas”.

El ministro despidió este viernes a un contingente de 188 soldados del Ejército uruguayo que parten hacia el Congo, en la que eventualmente puede ser la última misión de paz de Naciones Unidas hacia ese destino.

