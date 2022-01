Política

Gandini y la campaña del sí: “Valenti gratis no hace nada, cobrará en algún momento”

El legislador del PN sostuvo que Valenti no es vocero del sí y lo invitó a que “hable con el espejo”: “Yo no voy a debatir con él”, dijo.

El periodista y publicista Esteban Valenti fue elegido por la Comisión Nacional Pro Referéndum para liderar su estrategia publicitaria de cara a la instancia electoral del próximo 27 de marzo, en el que los impulsores de la campaña buscan derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Valenti dijo que se suma a la campaña "voluntaria" y honorariamente, y que lo va a hacer "como militante". "Fueron ellos que me vinieron a buscar. Hace unas semanas se procesó la discusión interna en los organismos correspondientes del Frente Amplio y del PIT-CNT y creo que están discutiendo. Hoy salió por unanimidad en el Frente", comentó el publicista.

Las redes sociales recordaron diferentes argumentos de Valenti señalando que la juntada de firmas para un referéndum era un error, pero el propio publicista reconoció que se equivocó. Si bien la designación del periodista no cayó bien en filas del Partido Comunista del Uruguay (PCU), desde el oficialismo no lo consideran como un “vocero” del sí como para debatir con él.

Esa es la postura del senador del Partido Nacional Jorge Gandini, quien aseguró que los propios frenteamplistas dicen que Valenti “no es el vocero de la campaña” e invitó al exintegrante del Partido Independiente a “hablar con el espejo” y no con los que militan por el no. “Yo no voy a debatir con él, debatiré con los actores políticos representativos. Parece ser un contratado para la campaña”, comentó Gandini, al tiempo que el periodista que lo entrevistaba le recordó que el publicista señaló que lo hacía de forma honoraria.

El legislador contestó: “Mire, de Valenti honorario no conozco nada, recuerdo aquella frase famosa que dijo ‘yo soy un hombre de izquierda con gustos de derecha’, y los gustos de derecha todos le sale mucha plata, así que honorario no es nada”.

En tal sentido, Gandini dijo que Valenti dirigió la agencia de publicidad “más exitosa del primer gobierno del Frente Amplio” y que “tenía las cuentas de casi todos los entes públicos”. “Les hace la campaña gratis, pero cobra con el Estado después”, sostuvo.

“Valenti gratis no hace nada, cobrará en algún momento”, agregó.

En otro sentido, el nacionalista destacó que Valenti se “desdijo” a sí mismo en un acto de “absoluta indignidad”. “Lo que corre por las redes son precisamente sus contradicciones porque algo cobrará en algún momento, no tengas dudas. Se fue del Frente Amplio, se integró al Partido Independiente, cuestionando a Tabaré Vázquez, cuestionando todo lo que pudo cuestionar, decepcionado y desencantado”, sostuvo.

“Dijo que el referéndum era un error ¿y ahora es el vocero? Yo no voy a hablar ni discutir con quien no tiene autoridad política para discutir conmigo, que haga su tarea y yo haré la mía”, concluyó.