Gandini cuenta “soldados” wilsonistas para definir antes fin de mes si es precandidato

El senador nacionalista Jorge Gandini (Por la Patria) dijo este miércoles que antes de fin de mes resolverá junto a su sector si se presenta como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional.

Gandini afirmó en una rueda de prensa que realiza una recorrida por distintos departamentos en busca conocer los “soldados” con los que cuenta para la “batalla” electoral, y tiene como objetivo tomar una posición definitiva en las próximas semanas.

“Convencidos de que el Partido tiene que dar una opción que no responda a la hegemonía de la mayoría, comenzamos a consultar la posibilidad de tener nuestra propia candidatura. Ya visitamos cuatro departamentos y nos vamos ahora a otros ocho, donde nos estamos reuniendo con nuestras agrupaciones para escuchar la opinión, voluntad, y saber con cuántos soldados contamos para esta batalla. Que nunca es fácil”, afirmó el dirigente ante los medios.

El senador apuntó que el Partido Nacional “hoy perfila un menú de dos candidaturas pertenecientes al herrerismo”, en alusión a Álvaro Delgado y Laura Raffo, y que por tanto es esperable la posibilidad de un postulante que nucleé al wilsonismo.

“Los que estamos en la corriente del wilsonismo no tenemos a quién votar. Por lo tanto, cuando ese espacio está vacío hay que llenarlo. De eso estamos discutiendo, conversando con los compañeros, y antes de que termine el mes tendremos que tener una respuesta”, dijo Gandini.

“Nuestro camino es saber si somos los suficientemente importantes en tamaño y contenidos para dar una batalla alternativa a esas dos opciones. Yo me resisto a que todo el partido sea herrerista. Y entonces si me resisto a esto, no voy a ingresar al herrerismo por más cómodo que me pueda quedar”, afirmó el senador.

