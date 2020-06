Gandini: “Cosse hace números como con el Antel Arena, no sé dónde aprendió matemáticas”

Política

El senador nacionalista Jorge Gandini estuvo en la entrevista de 970 Noticias, donde César Bianchi comenzó preguntándole si se arrepentía por un tuit escrito el domingo al conocer el tripe crimen de los marinos en el destacamento del Cerro. "El costo de dejar crecer el narcotráfico y ahora salir a combatirlo", había escrito Gandini, por lo que fue cuestionado por muchos dirigentes de la oposición. "Al contrario. Me reafirmó en lo que escribí. Los que me cuestionan son los que hacen política", comenzó diciendo Gandini.

"Están pasando cosas en estos últimos dos o tres meses que no habían pasado nunca. De hecho, la propia LUC trae una cantidad de normas respecto al tema estupefacientes porque es una modalidad delictiva que ha venido creciendo, y creció muchísimo en la administración anterior que no los enfrentó. Tenemos el récord de tránsito de toneladas de cocaína por el país en poco tiempo y se descubrieron en el exterior. Me reafirmo en lo dicho: en estos años se ha dejado crecer al crimen organizado", agregó Gandini en 970 Universal.

Fue entonces cuando Bianchi le recordó que esa misma noche de domingo, el periodista Gabriel Pereyra lo había cuestionado, invitado en el programa Santo y Seña. Pereyra había dicho que "en el gobierno del Partido Nacional, en los 90, el gobierno no requisó ni 200 gramos de cocaína. Las requisas importantes empezaron durante el gobierno de Sanguinetti, y de ahí para acá nunca se combatió al narco como durante los gobiernos de Sanguinetti, el gobierno de Batlle y los tres gobiernos del Frente Amplio. No fue durante el gobierno del Partido Nacional, Gandini debería o estudiar un poco más el asunto o cuidarse más de no medrar con estas historias de muerte haciendo política barata".

"Me encantaría que me lo ponga a Gabriel Pereyra frente a frente. Hay que tener coraje para decir que en el gobierno de Lacalle en los años 90... habría marihuana en esos años. ¿De qué narcotráfico estamos hablando en los años 90 en Uruguay? No habrá habido detenciones, pero no era un problema. El sicariato, que es un fenómeno de estos últimos tiempos, es un fenómeno que lo mirábamos desde lejos, y por televisión, como un fenómeno extraño que podía existir en Colombia o en México. Ahora los tenemos instalados en el país, al punto de que se discriminan cuando se habla de homicidios cuántos fueron ajustes de cuentas (como se lo llaman, y no es)", dijo.

El legislador oficialista continuó: "No se puede comparar qué pasó en el gobierno de Lacalle hace 30 años: era otro país, ha cambiado la zona, ha cambiado el país, y el crimen organizado fue llegando mucho después. Y se fue organizando en el país a partir de algunos operativos que dieron cuenta y capturaron algunos narcotraficantes importantes que lamentablemente recluyeron en las instalaciones donde estaban los delincuentes comunes de Uruguay. Esos delincuentes comunes aprendieron y armaron afuera de la cárcel lo que no existía en Uruguay: el crimen organizado en contacto con bandas internacionales, porque el narcotráfico requiere una organización fuera de fronteras. Todo eso se armó en los últimos 15 o 20 años, no más".

Bianchi también le preguntó por la ley de urgente consideración, que acaba de salir de comisión especial del Senado y aprestaba a ingresar con 476 artículos a la Cámara Alta. Y le recordó que Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, dijo que su fuerza política apoyaría la movilización con paro parcial convocada para mañana jueves, y que la LUC era una "mala ley", inconstitucional, y un proyecto de ley "regresivo". "Miranda debería darse una pasadita por el Parlamento, antes de decir tanto disparate, pero bueno, déjelo... Pongame un legislador del FA mano a mano a ver si se anima a decir eso. ¿Y por qué la votaron entonces? Votaron el 52% de los artículos. Empezó siendo inconstitucional, inoportuna, un atropello, una ley ómnibus..."

El periodista le recordó que en el programa Todas las Voces, la senadora Carolina Cosse dijo que no era cierto que la oposición había acompañado la LUC votando más de la mitad de los artículos. "Cosse hace los números como los hizo para hacer el Antel Arena, por eso dijo que le costaba 40 millones de dólares y le terminó saliendo 100 millones. Es objetivo lo que yo le digo, está en la versión taquigráfica: la ley tiene 476 artículos y el Frente Amplio votó 248. Hay 248 artículos que salieron por unanimidad, salió 15 en 15. Es el 52% de los artículos. Cosse dijo que fue el 40%... No sé donde aprendió matemáticas. Seguramente así hizo los cálculos para que el Antel Arena le saliera más del doble".