Gabriel Bialystocki y su paso por CTI: “Que se sepa qué hay atrás de este virus del orto”

Gabriel Bialystocki, de 54 años, es un conocido empresario del rubro gastronómico y responsable de la columna temática El Degustador Itinerante, en el programa radial En Perspectiva.

El mes pasado, salió "sorteado" en la ruleta del coronavirus y tuvo la mala suerte de presentar un cuadro con complicaciones, por el que debió pasar varis días en cuidados intensivos.

Ahora, felizmente recuperado, utilizó su perfil en la red social Facebook para compartir su experiencia, agradecer al personal de salud y encarecer a la ciudadanía a extremar los cuidados preventivos.

En su crónica, cuenta que los primeros días de la enfermedad los pasó en su casa, hasta que la situación empeoró. "Me fui a dar una ducha para ayudar a bajar un poco la fiebre, cosa que hacía hasta dos veces al día. Y entonces, sentí que no podía levantar los brazos para enjabonarme, no tenía fuerza".

Así las cosas, fue traslado al Sanatorio Americano donde -asegura- fue atendido de manera excelente y pudo comprobar el compromiso y la dedicación del personal de salud.

"Me cuidaron como si fuese un hijo, siempre explicando cada cosa, siempre dando para adelante y dándome la mano, enfundados en sus trajes de astronauta que son bien incómodos y calurosos, teniéndome confortable y arreglándome la cama a cada rato, limpiándome, bañándome en la cama como a un bebé", escribió.

"Esta gente es anónima, muchachos. Nadie sabe quien es Soraya, ni Natalia, ni Sebastián, ni Franco, ni David, ni Agustín, ni Ester, ni Walkiria. Nadie conoce a Lucía, ni a Majo. Ni tampoco a Carolina. Nadie sabe que una tiene dos nenas, que otra no ve a sus padres desde hace meses porque son mayores y no quiere exponerlos, que casi todos trabajan en al menos dos lugares, que casi todos entran y salen de cuarentena constantemente (te imaginás el stress solo de eso?), que muchos ya se contagiaron, que varios pasaron las fiestas solos, o acá trabajando. Son un ejército de amor, peleando silenciosos por nosotros contra este bicho de mierda", relató.

"Les pido que piensen aunque sea un minuto, en todos ellos. Por ellos y por ustedes, porque cuando llegue el momento en que los precisen, ellos van a hacer exactamente lo mismo por ustedes también. Yo, ahora, tengo el privilegio de conocerlos a todos. Y se quedan conmigo para siempre".

Finalmente, Bialystocki explica que decidió hacer pública su experiencia "para que se sepa qué hay atrás de este virus del orto, que esto no es joda, que hay que cuidarse, que cuidarse es cuidar al resto".

"Que si ves a alguien que no se cuida, le hables. Que le expliques que estamos todos en un viaje loco, del que solo se sale a huevo. Que no cuidarse no garpa, que sale carísimo. Y también, para que sepan algo de lo que les puede pasar si se lo pescan. Porque lamentablemente, muchos se lo van a pescar antes de que esto termine".