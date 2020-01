Funcionarios bancarios “preocupados” por futuros cambios en la ley de Inclusión Financiera

Locales

El secretario general de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, Fernando Gambera, se refirió a algunas propuestas que tiene pensado incluir el gobierno electo liderado por Lacalle Pou en la ley de urgente consideración.

En específico Gambera hizo referencia en Radio Uruguay a la propuesta de la eliminación de la obligatoriedad de la inclusión financiera y las flexibilizaciones de control en el Banco Central.

Para Gambeta la obligatoriedad de la inclusión financiera enfocada en el cobro de sueldos en realidad a los que molesta es a quienes tienen una relación de poder en cualquiera de las relaciones que están involucradas en este tema, por ejemplo, las relaciones laborales y las relaciones de negocios.

"Si no es obligatorio mi patrón va a quedar con total libertad de decidir cómo me quiere pagar el sueldo. La obligatoriedad le daba fuerza al trabajador. La fuerza de decir 'yo quiero cobrar por este medio y usted me debe pagar por este medio'. Ahora, el que quería de alguna manera tener actividad en negro, tanto no facturando lo que uno vende, o diciendo te doy una plata en el sueldo por arriba de la mesa y la otra por abajo, eso evidentemente va en detrimento de los instrumentos para controlar esa situación", sostuvo.

Sobre este punto, agregó con esta eliminación se está retrocediendo en cuanto a las libertades y que a su vez las obligatoriedades favorecen a los más débiles.

En otros temas, y también ligados a los anuncios del gobierno, Gambera dijo que la flexibilización de control desde el Banco Central asusta volver a la plaza financiera que fue Uruguay antes del 2002 y tuvo el resultado que tuvo.

Montevideo Portal