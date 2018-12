Funcionario que cobró sin trabajar en la Intendencia de Florida inicia una demanda

Locales

El exdirector de Vialidad de la Intendencia de Florida, Luis Cabrera, anunció que iniciará una demanda civil contra la comuna luego de ser acusado de no haber ido a trabajar durante tres años pero igualmente cobrar el sueldo.

Según informó Radio Uruguay, Cabrera fue director de Vialidad durante un tiempo en el anterior gobierno del nacionalista Carlos Enciso. Sin embargo, hace tres años se decidió que el cargo lo tomara otra persona y que, por tanto, Cabrera debía volver a otra función en la Intendencia.

Cabrera estaba enojado por no seguir siendo el titular de Vialidad y acordó con los altos mandos quedarse en su casa sin ir a trabajar, pero cobrando el salario.

"Yo tengo pruebas de que todos sabían que estaba a la orden" dijo Cabrera en una rueda de prensa recogida por Radio Uruguay, en donde además acusó que desde la comuna lo mandaron a su casa. A su vez, apuntó: "Me venían a buscar cuando me precisaban".

Además, el funcionario cuenta con el apoyo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) que dice que él no fue el responsable de estar en su casa porque esperaba a que lo llamaran para adjudicarle una función.

Este caso fue denunciado por la bancada frenteamplista en la Junta Departamental de Florida y la denuncia contó con el apoyo de la bancada colorada pero no así con la del Partido Nacional, por lo que no pudo iniciarse una comisión investigadora hasta tanto no terminara la investigación administrativa que estaba en curso.

Finalmente, la investigación administrativa determinó que Cabrera es totalmente responsable por sus faltas en el trabajo. En consecuencia, se inició una demanda contra el exdirector para que reintegre lo percibido durante su estadía en su casa.

Montevideo Portal