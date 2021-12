Frente Amplio advirtió por “política de desmantelamiento” del gobierno en entes públicos

Política

El coordinador del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich, y los senadores Lilian Kechichián, Gustavo Olmos y Silvia Nane encabezaron una conferencia de prensa este lunes luego de reunirse con diversos directores representantes de la coalición de izquierda en diferentes entes públicos.

El encuentro, que se realizó en el Palacio Legislativo, contó con los representantes del FA en el directorio de Ancap, Ute, Ose y Antel. Formaron parte del encuentro las dos bancadas de legisladores porque “era importante que escucharan los informes”, según dijo Ehrlich.

“Se centraron especialmente en dos aspectos: por un lado, lo que estamos viendo como una política de desmantelamiento de los entes públicos y, por otro lado, una judicialización de una serie de defectos que llevó a la judicialización de la política que tiene que ver con las distintas presentaciones de los directores”, agregó el coordinador del FA-

Kechichián presentó el informe de Ose y aseguró que los 240 millones de dólares que estaban prontos del quinquenio pasado para invertir en suministro de agua potable y saneamiento “se eliminaron. “Es un golpe fuerte a una empresa pública como Ose que cumple una función esencial en el suministro”, indicó la senadora.

“No se hará la represa de Solís Chico, que era una solución de fondo para una parte del suministro de agua potable y se están haciendo soluciones de corto plazo que a nosotros nos preocupan enormemente. Nos deja sumamente preocupado el tema de saneamiento de Pando Norte, que estaba en el presupuesto de este gobierno, que eran ocho millones de dólares de inversión, y también se dejó sin efecto. Entonces, hay que tener en cuenta que no es culpa del covid”, opinó.

“Antes del covid se había eliminado el 100% de las vacantes que habían quedado, sumado a que en el último año del gobierno no se puede hacer el ingreso de funcionarios públicos. Por lo tanto, esa eliminación fue un golpe duro para el futuro lo que se resolvió es que de tres vacantes va a entrar un funcionario y la enorme preocupación es que se ha hecho al barrer, no hay un análisis de si son jefes de planta, gente con capacitación o un funcionario administrativo de cualquier nivel, por tanto, la situación de los recursos humanos también es crítica”, añadió.

Por su parte, la senadora Nane se refirió a la empresa Antel y dijo que, en resumidas cuentas, el ente tiene una restricción de inversión de un 30% en sus inversiones y un 20% en el gasto. A esto, además, se sumó un aumento récord de ingresos, que ha hecho que Antel acumule una caja de 180 millones de dólares. Asimismo, dijo: “Hoy por hoy, no hay un plan estratégico anunciado y eso es la principal preocupación”.

“Salió hace poco el informe de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) y esto que le comentaba se trasluce en ese informe. Porque ese informe nos dice que es el semestre del peor desempeño en inversión (de Antel) tanto en infraestructura de telefonía fija como de telefonía móvil, se hicieron apenas 28 km de fibra óptica y hubo un incremento de un 1% de las radios bases de 4G y LTE”, expresó.

Finalmente, la legisladora hizo referencia a la falta de recursos humanos especializados en el Data Center. “Hoy está con muchas necesidades de personal y ustedes saben que el ámbito de las tecnologías de la información es difícil de conseguir gente porque hay más demanda de lo que genera el país en términos de especialización, por lo cual ahí hay que hacer una inversión importante para que ese data center no tenga solamente tenga fierros, sino que tenga recursos especializados para sacar el mayor provecho posible”, sostuvo.

Por último, Kechichián se refirió a la situación de Ancap: “Queremos decir que encargaron a unos de los directores las llamadas auditorías. Hubo dos, una vinculada al horno de Paysandú, que se archivó porque no había ninguna causa, y la segunda vinculados a los pagos a PDVSA, una auditoria un poco extraña porque no había ningún reclamo y se contactó a penalistas y quedó congelada porque no había ningún motivo”, concluyó.

