Frente Amplio: TCP ganó US$ 20 millones sin realizar inversión tras acuerdo del Puerto

La Mesa Política del Frente Amplio emitió una declaración este martes referido al acuerdo entre el Gobierno y la empresa Katoen Natie para el manejo de la terminal especializada en el Puerto de Montevideo.

En el comunicado la coalición de izquierda afirma que el próximo 21 de abril se cumplirán dos años desde que “entregó el monopolio en el manejo de los contenedores en el Puerto de Montevideo por 60 años, violando la Constitución, eliminando la libre competencia establecida en la Ley de Puertos, desconociendo la Ley de Defensa de la Competencia y la ley de creación de la propia terminal de contenedores”.

“En estos dos años los hechos confirman las denuncias de nuestra fuerza política. La Administración Nacional de Puertos (ANP) aprobó el plan de inversiones de Terminal Cuenca del Plata (TCP) por US$ 455 millones, en forma ficta, sin siquiera estudiarlo, sin explicación. Se aprobó un plan de financiamiento por un monto mucho mayor (US$ 672 millones) de los cuales el Estado deberá aportar US$ 134 millones. Como consecuencia del acuerdo, TCP aumentó sus ganancias en US$ 20 millones en el último año, y como contracara, se redujeron los ingresos de la ANP y los muelles públicos en los que el Estado ya invirtió van quedando ociosos”, afirma el FA en el comunicado.

Y agrega: “Se entregaron nuevas áreas del puerto a la concesión. Incluso por fuera del acuerdo y en forma gratuita; al amparo del acuerdo TCP ya creó nuevos precios y aumentó otros, se han generado demoras y problemas operativos en el puerto. Se perdieron más de 100 puestos de trabajo en forma directa y muchos más si consideramos los indirectos”.

El FA recordó que realizó una denuncia penal contra las autoridades firmantes del acuerdo (Luis Alberto Heber, Juan Curbelo, Rodrigo Ferrés y Juan José Olaizola) que se encuentra pendiente de resolución y señaló que se espera una decisión por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo “en las demandas de nulidad presentadas” ante dicho organismos.

“La creación de la ANP representa uno de los mejores legados del Uruguay batllista. Nos preocupa el desmantelamiento que está sufriendo la ANP por parte de este gobierno, que ha hecho una constante entrega de activos públicos al capital privado en diversas áreas de la administración pública, además del Puerto de Montevideo”, se agrega.

Informe de vocal

La directora vocal de la ANP, Alejandra Koch, presentó un informe ante la fuerza política que concluye que el acuerdo alcanzado fue “un mal negocio para el Estado” y no mejoró “la eficiencia” en el Puerto de Montevideo.

“En varias oportunidades se han detectado problemas operativos, congestionamiento de camiones, buques que, ante la imposibilidad de ser atendidos en TCP no fueron derivados a muelles públicos”, afirma Koch en un documento de diez páginas de extensión.

La jerarca señala en el informe que el “acuerdo solo beneficia a la empresa belga, que, sin realizar ninguna inversión, ha aumentado ganancias en más de US$ 20 millones en un año”.

“No precisamente por captar nuevos negocios sino porque algunas de las cargas que operaban en muelles públicos fueron direccionadas a la Terminal. En la medida que la empresa belga tenga condiciones de absorber el resto de los buques que operan en muelles públicos, se hará efectivo el monopolio dispuesto y la empresa continuará aumentando sus ganancias multimillonarias. La migración de movimientos de contenedores de los muelles públicos a la TCP, significó en el año 2022, una disminución de ingresos para la ANP del orden de los US$ 3 millones”, agrega el documento al que tuvo acceso Montevideo Portal.

Entre otros puntos, Koch cuestiona que se perdieron 111 puestos de trabajo y detalla que “el ingreso por movimientos de contenedores en dólares de los muelles públicos disminuyó 41% en 2022 con respecto a 2021”.

“Los ingresos por concepto de concesiones relacionadas con contenedores se incrementaron en un 25% en el 2022 con respecto del 2021. Esto se debe a la migración de contenedores desde el muelle público a la terminal concesionada. Implica que la pérdida de ingresos que obtuvo la ANP por la baja de movimiento de contenedores en los muelles públicos no se manifiesta en la misma proporción que el aumento de ingresos por concepto de concesiones”, afirma Koch.

