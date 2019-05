Fratti dijo que estafa de ganado en Cerro Largo “nos deja mal parados como país”

Locales

“Estaban en un campo determinado, pero se movieron de ahí y no se sabe el rastro”, explicó a Montevideo Portal el diputado frenteamplista.

Desaparecieron al menos unas 500 cabezas de ganado en Cerro Largo y no se pudo ubicar ni el paradero de los animales ni del dinero; la Justicia condenó a un hombre por 2 años y 4 meses, según informó hoy el diario El País.

Además, pese a que el ganado era propiedad de, aproximadamente, unos 30 productores -chicos y medianos-, solamente cuatro de ellos hicieron la denuncia. Uno de esos productores era Alfredo Fratti, diputado del Frente Amplio.

La Justicia condenó al involucrado a una pena de dos años y 4 meses de penitenciaría, que deberá ser cumplida con cuatro meses de prisión efectiva.

En diálogo con Montevideo Portal, Alfredo Fratti, diputado frenteamplista por el departamento de Cerro Largo dijo que lo curioso es que "una de las ventajas que tiene Uruguay en el mundo es la rastreabilidad del ganado".

"Más allá del perjuicio a los productores, el tema es el hecho en sí mismo. No aparece ni el ganado ni el dinero, eso nos deja mal parados como país", comentó Fratti, diputado del MPP.

Además, Fratti considera que lo grave es que "estaban en un campo determinado, pero se movieron de ahí y no se sabe el rastro. Cuando justamente una de las ventajas que tiene Uruguay en el mundo es la rastreabilidad del ganado".

Por último, consultado sobre si llevaría el tema al Parlamento, Fratti dijo: "Por el bien de la política me parece que no se deben mezclar las cuestiones personales. Estos son acontecimientos de fines del año pasado y yo no hice declaraciones hasta hoy, que fue cuando salió el fallo", concluyó.

