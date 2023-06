Judiciales

Fossati vs Romano: uno a uno, los testigos presentados y su credibilidad en Fiscalía

La fiscal de Flagrancia de 16° Turno, Gabriela Fossati, jura y perjura que fue víctima de violencia por parte de su colega Fernando Romano, quien hasta hace unos meses era el subrogante de la magistrada cuando ella ocupaba la dependencia de 9° Turno e investigaba el caso del exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano.

Los hechos son conocidos ya: Fossati denunció a Romano ante el fiscal de Corte, Juan Gómez, quien decidió archivar la investigación interna tras considerar —con un informe de por medio— que fue “una discusión entre pares”. La denunciante decidió redoblar la apuesta y hace algunas semanas presentó el reclamo formal en el ámbito penal por “violencia privada”.

Lo cierto que en la denuncia administrativa, Fossati adjuntó una serie de testimonios para reforzar su denuncia de personas que han tenido varios inconvenientes en su pasado, tanto con Romano como en otros ámbitos. En el expediente administrativo aparecen cinco testigos: dos fiscales, dos jueces y una defensora pública.

En el caso de una de las magistradas, María Cristina Falcomer fue acusada de faltas graves en un sumario que estuvo a cargo de Romano.

Otro de los testimonios es el de una defensora pública, quien fue denunciada civilmente por un profesor, a quien la mujer demandó por presunto abuso sexual a un menor que era su alumno. La investigación fue archivada en Delitos Sexuales y ahora el hombre busca un resarcimiento económico.

El tercer relato que presentó Fossati es el de una jueza de familia que trabajó con Romano hace más de 20 años cuando ejercía funciones en el Ministerio de Trabajo. Esta respondió vía mail que en ningún momento había tenido un problema con Romano, al igual que lo hizo una fiscal cuando fue consultada por el Ministerio Público.

Una fuente de Fiscalía comentó que los testimonios que presentó Fossati “carecen de credibilidad” porque tienen un “historial tachable”. Además, ninguna de las personas mencionadas presenciaron el episodio con Romano que denunció la magistrada. “Alejan demasiado [el hecho de] violencia del que habla Fossati, porque uno de los testimonios se remonta a una posible situación que fue en 1996, por ejemplo”, consideró.

Otro testimonio por Instagram

Esta semana, Fossati recibió un mensaje en Instagram de una persona que dice haber vivido hace unos años algo similar a lo que ella denuncia, e incluso puso en conocimiento a Gómez sobre la situación. Montevideo Portal se comunicó con esta persona, quien prefirió no ser identificada con su nombre.

La persona que se acercó a Fossati por la red social no tiene vinculación directa con el mundo de los fiscales y tampoco de los abogados, sino que conoció a Romano en el marco de una denuncia por un robo en su casa. Ella vive actualmente con su hijo que está próximo a cumplir 16 años y los delincuentes —en sus palabras— se llevaron “hasta los camisones”.

La historia comienza cuando el abogado de la mujer le pidió que acercara un escrito al despacho de Romano y, al llegar, una de las funcionarias le dijo que no podía porque debía tener agenda. Ella le explicó que el defensor ya había hablado con el fiscal, por lo que no habría inconvenientes.

“La mujer me empezó a gritar y yo le respondí que me gustaría que ella estuviera en mis zapatos, porque me robaron todo. Sin nada, sin medias para mi hijo, sin sábanas, ni nada”, agregó y recordó que la funcionaria le gritó: “Retírese”.

En los días venideros a que sucedió esto, el abogado de la denunciante mantuvo una reunión con Romano justo en una sala al lado de donde ella estaba sentada. “Yo estaba al lado y él tiene una voz bastante fuerte. Le dijo a mi abogado que yo había hecho una denuncia y que era una atrevida. Empezó a hacer críticas sobre mi persona y yo escuchando”, rememoró.

A partir de esto, la mujer siente que hubo un cambio en la causa, la que se terminó archivando. Ella asegura que hubo evidencias suficientes como para terminar la causa, como por ejemplo, grabaciones de cámaras, fotografías de lo robado e incluso a la víctima del hurto le habían llegado posteos en Facebook con imágenes de personas que estaban usando su ropa.

La otra situación “violenta” que asegura haber vivido es cuando le pidió a Romano para hablar sobre lo que había sucedido el día de la reunión con su abogado. “Agarró y me dijo, a los gritos, que no tenía nada para hablar conmigo y que yo no tenía nivel. Él siempre tuvo una actitud prepotente, de superioridad desde que yo denuncié a la funcionaria de Fiscalía”, consideró.

Un archivo fundado en dos ocasiones

El archivo que determinó Romano sobre la denuncia de hurto fue ratificado por el fiscal Leonardo Morales, que una vez debió resolver la apelación, también procedió al archivo.

“Se establece el archivo de la investigación, porque esta Fiscalía no encontró ningún tipo de elementos que permitieran el avance de las indagatorias. Pese a que la denunciante presentó en varias ocasiones lo que califica como ‘evidencias’, lo cierto es que ninguna es vinculante con el hurto. Se entiende que el fin de la causa es fundada porque es imposible avanzar dado la falta de elementos”, indica el documento que acreditó el archivo por parte de Romano.

Una fuente del equipo fiscal de Romano de aquel entonces, contó a Montevideo Portal que este caso es recordado por lo complejo que fue. La denunciante acusó a su expareja de haber ideado el hurto, pero el equipo fiscal entendió —tras instruir el reclamo formal— que no había elementos para llevar adelante algún tipo de acusación.

El informante reparó que es entendible el enojo de la denunciante, pero volvió a insistir en que es una de las causas que recuerda porque se estudió cabalmente. “Hicimos el trabajo legal y no había elementos para realizar una investigación”, añadió.

Cuando Morales retomó la investigación, luego de que la Justicia ordenara la reexaminación, demoró alrededor de cuatro meses para luego determinar nuevamente que lo mejor sería el archivo.

Ambos magistrados argumentaron que detrás de la denuncia había otros “temas” relacionados al vínculo que tenía la mujer con su exesposo. “Ella tenía un tema subyacente. La denuncia no podía abarcar todos los problemas que tenían ellos”, indicó la fuente.

La defensora pública que demandó

Entre los testimonios que aportó Fossati está el de una defensora pública que ejerce sobre causas iniciadas en vigencia del viejo Código Penal. La mujer demandó a un profesor de Arte del colegio La Mennais por abuso sexual y, durante la investigación judicial, el hombre fue apartado de su cargo.

El caso, que estuvo a cargo del magistrado de Delitos Sexuales de 8° Turno, fue archivado porque no se encontraron elementos como para seguir adelante con un pedido de condena o algún tipo de medidas judiciales.

Ahora, el profesor demandó a la mujer civilmente por daños emergente y moral para cobrar los sueldos que perdió al estar separado del cargo. Una fuente de la defensoría pública comentó a Montevideo Portal que, al estar relacionada con el código viejo, la abogada no suele trabajar con Romano. Este fue otro elemento que se tomó para archivar el caso desde el punto de vista administrativo.