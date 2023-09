Fossati: “Si pude investigar al presidente es exclusivamente porque él se dejó investigar”

Política

La exfiscal Gabriela Fossati participó este domingo de la mesa de Polémica en el bar de Canal 10 y aseguró que en la Fiscalía General de la Nación “no están dadas las garantías para investigar la corrupción pública”, una frase que dejó atónitos a los presentes y que dio inicio a una larga conversación.

Mientras algunos participantes señalaban que era “gravísimo” lo que acababa de decir, Fossati insistió que eso lo viene diciendo desde 2018. Nicolás Lussich aseguró: “Esta mesa que realmente tiene una gran repercusión, que usted diga eso…”, cuando lo interrumpió la exfiscal y respondió: “¿Y qué quiere, que le mienta, que diga lo que no pienso?”.

Asimismo, Fossati destacó que mientras para delitos de flagrancia o de violencia de género hay una gran estructura armada para alcanzar los casos, hay solamente dos fiscales de Delitos Económicos y que en ninguna de esas hay una sola unidad que tenga un contador.

“Yo entiendo muy bien, pero es su punto de vista. Yo no estoy en la Justicia y no evalúo las cosas por la cantidad de fiscales que hay. Me pregunto: en los casos flagrantes de corrupción, por ejemplo, el caso Sendic donde la Justicia investigó y ahí se investigó a fondo”, insistió Lussich.

“Yo no le puedo hablar del caso Sendic porque no lo tuve. Yo no lo conozco, no puedo hablar de lo que no conozco”, contestó Fossati.

Allí comenzó una breve discusión entre los participantes donde algunos coincidían con Fossati, otros con Lussich, pero la discusión se zanjó con otra intervención de la exfiscal.

“Yo les voy a decir una cosa, uno de los motivos por los cuales me fui es ese, pero estoy convencida de que si pude investigar al presidente es exclusivamente porque él se dejó investigar”, opinó.

“Él hubiera llamado por teléfono a Fiscalía de Corte y hubiera volado en octubre, así como volé cuando llamaron otros. En esas condiciones nadie puede investigar”, sostuvo, y agregó que esos otros que llamaron eran “amigos” de Jorge Díaz.

“¿Quiere que le diga que están las condiciones para investigar la corrupción pública? Yo lo que conté es un caso de un empresario, pero no es un caso de corrupción pública, sí pasó en el año 2020 algo que muestra las condiciones en las que estamos trabajando”, concluyó.

