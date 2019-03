Fiscalía imputó a nueve de los once detenidos tras operativo en Casavalle

Policiales

Uno de los detenidos, tío de Mónica Sosa, fue imputado con libertad vigilada y no podrá salir del país. Tenía 12 antecedentes.

Nueve de los once detenidos el pasado lunes durante un Operativo Mirador realizado por el Ministerio del Interior en Casavalle fueron imputados este martes.

Según informó Subrayado, y confirmó Montevideo Portal, las nueve personas fueron imputados por delitos de usurpación de vivienda y robo de energía eléctrica.

Ocho de los imputados fueron condenados con libertad vigilada, tras llegar a un acuerdo, y una mujer fue a prisión por cuatro meses por tener antecedentes por violencia privada: por violentar a uno de sus hijos.

Uno de los imputados y con libertad vigilada es tío de Mónica Sosa, líder de "Los Chingas", y tiene 12 antecedentes penales, según supo Montevideo Portal en base a fuentes policiales. A este hombre se le impuso ese régimen y el cierre de fronteras.

A los demás imputados se les ordenó abandonar la vivienda en 24 horas, la prohibición de vivir y circular por ese complejo de viviendas y presentarse todas las emanas en la seccional más cercana.

Gustavo Leal, sociólogo y asesor del Ministerio del Interior, dijo que las viviendas usurpadas eran propiedad de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), y que los residentes en ese lugar "no pagaban por ningún servicio público".

La esposa de uno de los imputados dijo en una conferencia de prensa en Fiscalía que ellos le pagaban un alquiler a "una mujer que vive en Los Palomares", y que no hubo un contrato entre las partes. "Ella, ahora parece que no es la dueña de la casa", dijo la mujer, que comentó que no tenía conocimiento que su vivienda de era de la ANV.

Montevideo Portal