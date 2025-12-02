Fiscalía fijará audiencia por accidente de Rafael Villanueva y buscan “da cierre” al caso

Judiciales

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

Desde el pasado 9 de febrero, la Fiscalía de Rocha se encuentra investigando el siniestro de tránsito en que el conductor de televisión Rafael Villanueva atropelló a una moto. Producto del impacto, un hombre falleció y una mujer pasó varios días en CTI tras las heridas de entidad que sufrió.

El hecho se dio en la ruta 9 y Villanueva, representado por el penalista Juan Fagúndez, aseguró que la luz trasera del vehículo en el que viajaban las víctimas no funcionaba lo que impidió que pudiera verla con claridad.

Esto fue dicho por el conductor tanto en su declaración inicial con la Policía, así como también ante la Fiscalía. Villanueva indicó que, al llegar al kilómetro 279 de la ruta 9, vio de pronto la silueta de la moto sobre su vehículo y recién entonces divisó la luz delantera, que —según dijo— era “demasiado tenue” como para verla a distancia.

El caso está siendo investigado por la fiscal Josefina García, quien estuvo de licencia durante dos períodos, lo que retrasó el avance en las indagatorias. Sin embargo, según dijeron fuentes de la investigación a Montevideo Portal, el caso tendrá un avance en los próximos meses.

Precisamente, se prevé que García fije audiencia, según adelantó a las defensas. En esa instancia judicial las partes podrán llegar a un acuerdo reparatorio, en caso de que la familia de la víctima –que es defendida por Rafael Silva– demuestre intención.

Las fuentes indicaron que la audiencia será “para darle un cierre al caso” porque se “extendió demasiado en el tiempo”.

A pesar de haber frenado —algo que confirmaron las pericias policiales—, no logró evitar el impacto. Villanueva destacó que intentó mantenerse en contacto con la familia de la víctima y con la mujer que resultó herida, quien pasó varias semanas en CTI.

Esto último fue comprobado por las pericias que se hicieron posteriormente, dado que se concluyó que el vehículo tenía inconvenientes en el circuito eléctrico que impedían que la lámpara encendiera.



