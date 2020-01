Fiscalía avanza en caso del policía asesinado y espera tener “buenos resultados” en horas

Policiales

La Fiscalía avanzó este miércoles en la investigación del asesinato de César Texeira, el efectivo policial que murió luego de recibir un disparo de en la cabeza a la altura del kilómetro 9 de la Ruta 5, frente a la planta de Conaprole.

Ya hubo un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, además de las indagaciones a los testigos del episodio. Según declaró Juan Gómez, fiscal de Homicidios, a Telenoche "hay avances", y según informó Subrayado, los dos asesinos están identificados.

"Esperemos que, en el día de mañana, o en las próximas horas, se pueda echar luz e informar a la población de que este caso está aclarado", dijo Gómez.

El fiscal abandonará el caso esta medianoche, cuando comience la feria judicial, y el caso lo tomará la fiscal Mirtha Morales.

Gómez señaló que "está muy claro" que los asesinos esperaban el pasaje de un policía, ya que se pudo reconstruir que estas personas estaban "como si su moto estuviera descompuesta" a escasos metros de donde finalmente se dio muerte al policía.

"Cuando el policía los pasa, de inmediato y por la línea de disparos le hacen los disparos a corta distancia. No hay ninguna clase de duda de que no fueron a buscar la moto. Querían el arma", comentó.

Gómez reflexionó y señaló que se cansó de decir que existen "determinadas personas" que "han perdido el respeto por ellas mismas".

"No les importa lo que les pueda pasar. Asumen riesgos que no tienen sentido. No tienen el mínimo respeto por sus semejantes y cometen esas atrocidades para muñirse de un arma de fuego. Tenían la certeza de que se trataba de un policía", sentenció.

Montevideo Portal