Fiscal explicó caso del bebé muerto y criticó a los que opinan sin "conocimiento jurídico"

La fiscal Flavia Cedrez fue quien estuvo a cargo del caso del bebé que falleció en la madrugada del domingo en Ciudad del Plata mientras su madre trabajaba y, por tanto, había quedado bajo cuidado de su hermana.

Fueron muchas las voces que se alzaron contra la decisión de la Justicia, que condenó a la mujer a pesar de que su ausencia no tuvo incidencia en la muerte del pequeño, quien falleció por Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL).

Montevideo Portal consultó a la fiscal a raíz de estas críticas, y ante ello expresó: "Las críticas vienen de personas que no tienen conocimiento jurídico ninguno".

Cedrez aseguró que no se la formalizó por la muerte del niño, ya que se constató que no hubo vínculo entre su ausencia y el fallecimiento, sino que "se la formalizó por la omisión a los deberes inherentes a la patria potestad".

"Se constató que al momento en que ocurrió el hecho otra hija menor de edad era la que estaba ejerciendo los cuidados de los hermanos menores de edad. Son cuestiones independientes, separadas, no tienen nada que ver una cosa. Yo no la formalicé porque haya tenido vinculación con la muerte del niño, eso se descartó, no había indicios de violencia en el cuerpo", expresó.

"La formalización fue porque ella se ausentó durante toda una noche, es decir, durante un período prolongado de tiempo, porque no fueron diez minutos, y durante ese período la menor de 12 años fue la que quedó al cuidado de los otros menores", añadió la fiscal.

En su opinión, la ley no permite que una niña de 12 años quede a cargo de otros niños. "No se puede dejar esa responsabilidad a una menor de 12 años".

De hecho, la fiscal asegura que se basó artículo 279-bis del Código Penal, que indica: "El que intencionalmente omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, la tutela, la curatela o la guarda judicialmente conferida, poniendo en peligro la salud física, psíquica o emocional de las personas a su cargo, será castigado con pena de tres a doce meses de prisión".

Consultada por el padre del bebé, aseguró que el Juzgado de Familia está tras los pasos de él, pero no quiso dar más información porque el caso es ajeno a su Fiscalía.

Montevideo Portal también consultó a la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, Mariela Solari, quien trabaja para que rápidamente se activen los cuidados necesarios para los niños mientras dura el proceso de judicialización.

"La familia extensa de la mamá, que es de Montevideo, es la que va a estar apoyando en la crianza de los niños en estos días. La mamá se espera que no pierda el vínculo con sus hijos y hay que apoyarla", dijo Solari previo a la audiencia de este martes en el Juzgado de Familia en la que se decidirá si la mujer continúa con la custodia de sus hijos.

"Hay que ser cuidadosos en el manejo de la información porque es la vida de estos niños, y estos niños acceden a las redes sociales, y así como están viviendo una situación muy compleja que terminó con el fallecimiento de uno de sus hermanitos en realidad para ellos también es su mamá, y requiere también de los cuidados necesarios", añadió.

