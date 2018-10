Fiscal de Corte encomendó investigar las imágenes de los inflables en la Colombes

Policiales

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, encomendó al fiscal de Flagrancia de 2º turno, Carlos Negro, a investigar las responsabilidades en torno a las imágenes que se viralizaron este sábado luego de terminado el clásico entre Peñarol y Nacional, en las que se mostraban dos inflables acondicionados como ataúdes y que hacían referencia a las muertes de parciales carboneros.

"He informado al fiscal al fiscal de flagrancia, Carlos Negro, los hechos protagonizados por algunos individuos de la hinchada de Nacional en el estadio Centenario, cuyo registro fotográfico me niego a difundir", escribió en su cuenta de Twitter el magistrado.

Esta investigación se unirá a la que se iniciará luego de que este lunes, luego de una reunión del Consejo Directivo de Peñarol, el club mirasol presente una denuncia penal por estos hechos.

El Ministerio del Interior, en tanto, informó el sábado que, a través de las imágenes de las cámaras de seguridad, la Policía pudo constatar que se trató de inflables que fueron ingresaros de "forma disimulada" por la hinchada tricolor y que fueron desplegados durante el partido.

La cartera también informó que se cuenta con las imágenes faciales de los portadores de los objetos y que se procura obtener sus datos a los efectos de dárselos a la Justicia y ponerlos en la lista negra.

Uno de estos hinchas fue identificado rápidamente: se trata de Santiago Vargas, jugador de la selección sub-15 de Uruguay y de las divisiones inferiores de Defensor Sporting. El adolescente debió disculparse por su actitud en las redes sociales, así como su padre intentó explicar el hecho.

"Hola a todos, quiero decir algo sobre esto que me tocó pasar, pedir disculpas y poder defenderme ya que agarré el inflable sin darme cuenta de lo que tenía escrito y del mensaje que representaba, me siento muy avergonzado y triste por haberme dado cuenta a lo que se refería, mil disculpas a la hinchada de Peñarol y a la familia de Rodrigo y Hernán, no fue mi intención burlarme ni mucho menos, el inflable estaba flotando y yo lo agarre sin darme cuenta, como lo agarraron más personas, perdón", escribió Vargas en su cuenta de Instagram, la que minutos después fue eliminada.

Por otra parte, el Ministerio destacó en términos generales el éxito del operativo: "los resultados fueron positivos en cuanto a que el espectáculo se desarrolló sin mayores inconvenientes, los detenidos no superaron la decena y no se registraron hechos de violencia significativos, ni antes, ni durante, ni después de disputado el encuentro".

"La inmensa mayoría de las parcialidades de ambos equipos disfrutaron de un encuentro emotivo hasta el final y colaboraron ampliamente con las autoridades tanto en el ingreso como en la evacuación del estadio, circunstancias que se cumplieron conforme a lo dispuesto", agregó.

Montevideo Portal