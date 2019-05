Fiscal Díaz celebró avance en caso Lola: “Hoy hay un poco menos de impunidad en este país"

Policiales

El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, realizó una conferencia de prensa este miércoles con motivo del procesamiento del presunto coautor del homicidio de Lola Chomnalez, ocurrido hace cinco años en el balneario Valizas. Díaz respaldó la actuación de todos los fiscales que actuaron en la investigación y sobre todo la del último, Jorge Vaz, que pidió el procesamiento de Ángel Moreira, conocido como "El Cachila".

"Hoy hay un poco menos de impunidad en este país", afirmó Díaz, aunque resaltó que "falta mucho" para que se termine de resolver el caso y que Fiscalía no se "va a quedar conforme con esto". Díaz agregó que en los últimos días también se resolvió el homicidio de Alejandro Novo, cometido hace 10 años, que culminó con un grupo de individuos procesados.

"Para nosotros es significativo en el entendido de que la Fiscalía sigue trabajando con compromiso, con responsabilidad y sobre todo con empatía con las víctimas", aseguró.



Consultado sobre el trabajo de los fiscales anteriores a Vaz, que fue criticado en algunas ocasiones por la opinión pública, Díaz fue contundente: "Algunas de las críticas que he escuchado, lo digo con total franqueza, las entiendo desde el dolor, pero me parecen injustas. Yo quiero resaltar el trabajo de todos los fiscales que participaron de esa investigación", expresó.

Asimismo, explicó que no puede hacer manifestaciones sobre el expediente del caso Lola en concreto, dado que no conoce el documento y no puede "pre-opinar" sobre el mismo porque eventualmente puede tener que intervenir, si el caso llega a instancia de casación.

"Los fiscales tienen independencia técnica, en el transcurso del proceso yo no puedo dar mi opinión respecto de un expediente que yo no conozco y donde está interviniendo un fiscal que tiene independencia técnica, como lo tuvieron los anteriores", señaló.

No obstante, aseguró que los conoce a todos ellos y que todos le merecen "el mayor de los respetos y por eso reivindico su trabajo". "Quiero defender el trabajo de esa gente porque a veces en el borbollón de las críticas pueden lesionarse nombres y carreras. Yo respaldo el trabajo de los fiscales en este caso, sin perjuicio de que alguno pueda haber cometido algún error", manifestó.

Y finalmente, hizo referencia a la empatía con las víctimas, algo que lo toca de cerca dado que su esposa fue asesinada en 2016 en el marco de una rapiña: "Yo respeto muchísimo el dolor de una víctima. Nadie, ninguno de los que están acá, me va a explicar lo que es el dolor de una víctima. Nadie me lo va a contar", espetó.