Fiscal: “Creo que no se va a jugar más ni en el Parque Central ni en el Campeón Del Siglo”

El partido clásico entre Nacional y Peñarol quedará en la historia por al menos dos motivos, por el gol de Luis Suárez y porque después de varias décadas ambas hinchadas compartían el estadio de uno de los dos clubes. Pero la violencia volvió a estar presente en las tribunas, por la presencia de una gallina inflable entre la parcialidad aurinegra, banderas alusivas al asesinato de hinchas tricolores, la rotura y vandalización de instalaciones, y la respuesta con piedras de personas identificadas con el club locatario, ofendidas por tales provocaciones.

El fiscal Fernando Romano, que hace meses investiga la operativa de barrabravas, estimó que el del domingo debe de ser el último clásico que se dispute con ambas hinchadas y en el estadio de alguno de los clubes. “Creo que no se va a jugar más ni en el [Gran] Parque Central ni en el Campeón Del Siglo. El clásico se debe jugar en el Estadio Centenario o, en su defecto, si los clubes quieren jugarlo en sus canchas, es sin publico visitante”, dijo Romano a MVD Noticias de Tv Ciudad. “Me parece que lo más lógico y lo más justo a esta altura del partido, que la violencia en el fútbol no para; al contrario, se va incrementando. No sé qué tiene que pasar para decir que no se puede jugar más de esta manera”, agregó.

Para el fiscal, lo sucedido “es otro evento más de violencia” y “lamentablemente, en un clásico”.

“En este caso fue importante -creo- lo que sucedió, dado de que hubo un operativo de más de 600 funcionarios policiales; y bueno… uno se pregunta: ¿Cómo pudieron haber ingresado banderas alusivas a la muerte y también un inflable?”, agregó.

“Para mí no tiene por ahora ningún tipo de explicación. Recién la investigación la comenzamos en el día de hoy porque me asignaron la noticia hoy. Yo voy a analizar solamente lo que sucedió dentro del Gran Parque Central; y la parte del daño a los ómnibus le corresponde al doctor [Leonardo] Morales, que es el fiscal de Octavo Turno”, explicó.

¿Exitoso?

Tras el clásico, el director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, aseguró que la Policía realizó un “gran trabajo” y que el operativo fue exitoso. Sin embargo, el fiscal considera que no hay elementos para calificar al operativo de esa manera.

“La revisación se hizo en dos lugares, primero en los ómnibus antes que abordaran los parciales de Peñarol, y la segunda revisación, incluso para asegurar, se hizo antes de ingresar al estadio, antes de ingresar al Gran Parque Central. En realidad, por eso me sorprende que hayan ingresado esos elementos”, dijo Romano en referencia al inflable y las banderas.

“Por tanto, desde mi punto de vista y humildemente, no puedo considerar el procedimiento policial como exitoso, más allá de que en el exterior no sucedieron nada. Bueno… se rompieron ómnibus de Cutcsa, muchos ómnibus; está bien, no hay ninguna persona herida o lesionada, pero pudo haberlo. Quien vio el partido, se dio cuenta de que había im inflable que se prendió fuego, hubo daños, hubo banderas alusivas, hinchas de Nacional saltaron también de la Abdón a la Atilio García, hubo pedreas, por tanto, hay cosas que todavía no termino de comprender”, expresó.

Por su parte, Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública y exasesor de Edgardo Novick en seguridad, también cuestionó el operativo policial.

Contragolpe

A pesar de estos cuestionamientos, González insiste en que se trató de un operativo policial exitoso. “El operativo de la Policía Nacional se iniciaba a las 22 horas del sábado y consistía en custodiar el Parque Central y las inmediaciones del Mercado Modelo, hacer toda la operativa de la llegada de los jugadores y de los hinchas de Peñarol, el transporte hasta el Gran Parque Central, la salida y el retorno al Mercado Modelo; y la custodia y los ingresos de todos los hinchas de Nacional, y su salida”, dijo el jerarca de Interior a Montevideo Portal.

“Todo el operativo de la Policía fue sin un solo incidente: no hubo una corrida, una pedrea, un tiro, una persona lesionada, un vidrio roto, un auto roto; no pasó absolutamente nada. Lo que sí sucedió, sucedió dentro de la tribuna”, destacó González, quien recordó que “la custodia y la seguridad en las tribunas la dan empresas privadas hace muchísimo tiempo”; porque “hace muchísimo tiempo que la Policía no está en las tribunas”.

De todas maneras, la seguridad privada solicitó el refuerzo policial en las tribunas para continuar para detener los incidentes y continuar el partido, como sucedió.



“Lo que se puede poner en cuestionamiento es: dos banderas que entraron, chiquititas - y se investigará como se investigan todos esos casos -; y pedazos de tela – porque no era la gallina inflable, que es muy grande - que fueron uniendo dentro de la tribuna y con globos adentro la fueron inflando”, sostuvo, y destacó además que la gallina inflable “no es que entró armada” a la tribuna.

González pidió tener memoria. “Obviamente que los operativos siempre se pueden mejorar, sí. Pero en la entrada y la salida todas las familias que fueron a ver el partido entraron y salieron tranquilamente, y eso es muy importante, porque hay que recordar los clásicos que pasaban antes en el Estadio Centenario con corridas, con pedreas, con tiroteos, con gente lastimada. Hay que tener memoria”, reclamó.

Consultado por los dichos del fiscal, quien espera que no se juegue otro clásico en las condiciones en que se disputó el del domingo, González respondió que “salvo algunos hechos aislados, adentro del estadio, en las tribunas, no sucedió afuera ningún hecho contra ninguna persona que fue a ver el partido”, por lo tanto, se podría realizar otro encuentro con las mismas características: “Por supuesto que se podría; ¿cómo no se va a poder?”, insistió.

El director de Seguridad y Convivencia de Interior recordó que las condiciones en que se disputan los partidos de fútbol como el clásico entre mirasoles y tricolores “las disponen la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el Ministerio del Interior”, por lo que “en todo caso es la opinión de un fiscal, como es la opinión de cualquier ciudadano de este país”.

