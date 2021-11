Final de la Libertadores “movió la aguja” del Turismo y el balance es “muy positivo”

Locales

La final de la Copa Libertadores trajo consigo una gran cantidad de ciudadanos brasileños que, a su vez, generaron un empujón a las actividades que rodean al turismo del país. En este sentido, Montevideo Portal dialogó con el vicepresidente de la Cámara de Turismo (CAMTUR), Francisco Rodríguez, y con el presidente de Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) para conocer cuál es el balance que hacen dos días después del evento.

Para la CAMTUR el balance fue “muy positivo” en todo lo que tiene que ver con la coordinación de la entrada y salida de turistas. “Estuvo muy bien organizado y no hubo inconvenientes para los turistas que llegaban y el operativo fue muy positivo”, señaló Rodríguez.

El jerarca destacó también que a nivel del aeropuerto y de las compañías aéreas también se logró una buena coordinación, ya que llegaron unos 10 mil brasileños entre viernes y sábado cuando generalmente llegan entre 400 – 500 personas por día. “Ese cuello de botella fue superado, hubo muy buena organización para que el turista viniera a disfrutar”, indicó.

Desde el punto de vista de los sectores de la CAMTUR, Rodríguez informó que lo que tiene que ver con el transporte turístico (vans y buses) estuvo con actividad al 100% desde el lunes de la semana pasada porque existieron diferentes actividades en Montevideo que generaron la ocupación total en el sector, misma situación que vivió la hotelería en Montevideo.

“El sector gastronómico tuvo mayor impulso por llegada de turistas en la zona de Ciudad Vieja, que tiene que ver con el Mercado del Puerto. Punta Carretas, Pocitos, Carrasco, el centro un poco menos porque al no tener afectados muchos hoteles porque permanecen aún cerrados fue menor. Los turistas brasileños se movilizaron más o menos en la zona donde estaban alojados y el Parque Rodó y Carrasco eran los puntos de encuentro de estos turistas”, comunicó.

“El ingreso al país fue rápido y efectivo. Teníamos estimado que iba a ser de cinco a diez veces más que las finales de la Copa Sudamericana y, si pensamos que estuvo en el entorno de los 30 mil más o menos, se cumplió la expectativa principal. La gente (por los brasileños) tomó vino y comió la carne, como productos destacado, que es el que habitualmente consume el turista medio alto brasileño”, agregó.

No obstante, Rodríguez contó que hubo problemas con algunos paquetes turísticos que estaban planteados para ir al este del país y para Colonia, que se vieron afectados por una medida que hubo en Brasil, donde amenazaron con hacer un paro general para lunes y martes. Inclusive, según dijo, pagaron las penalidades correspondientes, pero “no fue lo mismo para la hotelería o la gastronomía no tener el público”.

“Ese derrame que habitualmente ocurre no pasó en Colonia y tampoco pasó en el este, y capaz que hubiera pasado en Montevideo por esa llegada. Fue casi a último momento y ante la preocupación de que pudiera sr un desastre optaron por suspenderlo. El día sábado, cuando la pelota estaba rodando, se suprimió ese posible paro general”, agregó.

Otra visión y coincidencias

Por su parte, el presidente de CAMBADU señaló que “fue todo muy bueno”, un “espectáculo muy lindo” y que se “colmó la expectativa”. “No teníamos nada, es un sector que venía con una baja venta, no se ha recuperado nunca porque no hay turismo, aparte el turismo es muy importante en Montevideo de cierto tipo de consumo, y el balance fue muy bueno. No fueron las personas que se habían hablado de que iban a llegar, de todos modos, fue una importante cantidad de personas que movieron una aguja importante para poder dar un comienzo de lo que es la temporada, que ya estaban desacostumbrados de tener una venta así como se produjo este fin de semana”, indicó Ameijeda.

El consumo, según el comerciante, fue “muy explosivo” dado que se hizo en su gran mayoría entre viernes y sábado. “Si bien hubo algo previo en la semana, lo fuerte fue el viernes y sábado previo al partido, específicamente la hinchada de Flamengo, que vino en mayor número y son los que tienen mayor poder adquisitivo de consumo”, afirmó.

“La zona más visitada fue la Ciudad Vieja, la zona del Mercado del Puerto, que tiene un atractivo que lo visitan muy bien. Ahí hubo una faltante momentánea de bebida. Lo que es la costa desde Punta Carretas en adelante funcionó bien, ahí los negocios vieron la diferencia, en el centro también”, añadió.

“Para redondear la fiesta hubiese sido excelente si había un poquito más de calor y que haya ganado Flamengo que tenía una hinchada superior, los festejos serían otros y de otro perfil, pero bueno, lo importante es lo que deja todo esto. Uruguay quedó muy bien, nosotros lo vemos como muy bueno y positivo para esta instancia”, concluyó.

