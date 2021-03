Filtran nuevos audios sobre la muerte de Maradona: Morla y Luque sus protagonistas

Policiales

La muerte de Diego Armando Maradona sigue dando que hablar en Argentina. La causa abierta por la Justicia por una posible negligencia y la filtración de los audios de su entorno el mismo día que falleció generan polémica y dolor en el país vecino.

Pero las novedades siguen surgiendo día a día. El medio Infobae continúa indagando en el caso y este lunes publicó un documental sobre la muerte del Diez, donde muestran nuevos audios que enviaron Leopoldo Luque (médico personal de Maradona) y Matías Morla (su abogado y amigo) el día de la muerte de Maradona.

En el pasaje de uno de los audios se escuchar a Luque decir: "Cuando hablé con el Diego, no sé quién estaba más en pedo de los dos. Yo también estaba re en pedo, era como una pelea de borrachos. No lo cuentes a nadie, trasciende esto y estoy en todos los medios".

Y sobre esa misma conversación con Maradona, Luque agrega: "Tenía ganas de cagarlo a piñas igual en ese momento, de decirle: 'forro, estás más solo que una araña, que ni tus hijas te quieren".

Morla, actualmente imputado e investigado por la Justicia argentina por la muerte de Maradona, aseguró que él no tiene nada que ver con la presencia de marihuana en la casa del diez y que no sabía quién era el que llevaba alcohol a la casa. "Yo no me dedico a eso, soy abogado. No hago las compras de la casa. Y las pastillas tampoco soy médico. No sé qué decirte", indicó.

"Si el tipo no puede administrarse las pastillas o alguna historia de esa naturaleza me parece que está para una internación, pero yo no puedo estar controlando que vayan a comprar una botella de cerveza o de Coca-Cola. Yo soy abogado boludo, no soy el papá, ¿me entendés? No sé cómo manejar la situación ésta", agregó Morla.