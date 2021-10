Fernando Pereira y la autocrítica del FA: “Gobernamos para la gente, pero no con la gente”

Política

El candidato a presidente del Frente Amplio brindó una rueda de prensa este domingo en el marco de un acto que realizó en la plaza Lafone por la campaña electoral en la que dialogó sobre varios asuntos. En primer lugar, aseguró que el Frente Amplio (FA) cuando fue gobierno llegó para “transformar y transformó”.

“Construyó el sistema nacional integrado de salud; transformó la matriz energética, que es lo que ahora nos permite exportar energía; transformó la matriz educativa, multiplicando el presupuesto educativo por dos; transformó las políticas laborales, con la ley de negociación colectiva, la libertad sindical, de protección a la actividad laboral y la responsabilidad penal empresarial; le dio una computadora a cada niño; operó 90 mil uruguayos con pocos recursos de cataratas y pudieron volver a ver. Esto son obras concretas, transformaciones profundas”, indicó el presidente de la central sindical PIT-CNT, actualmente de licencia.

Posteriormente, indicó que “tocó perder” y que hay que “admitir” que se cometieron errores. “Los analizamos y los criticamos, pero lo primero es que sentimos felicidad de haber llegado al gobierno y haberlo transformado al Uruguay”, reflexionó.

Para Pereira, el Uruguay de hoy “no tiene nada que ver” con el de 2004, cuando había 40% de pobreza, “una desocupación campante”, decenas de ollas populares, y agregó que actualmente, en los últimos meses, “hemos empezado a dar pasos para atrás”.

“Hemos vuelto a ver ollas populares en las calles, hemos vuelto a perder decenas de miles de puesto de trabajo, hemos visto cómo el salario cae y ahí es donde la gente se coloca con rebeldía y el primer acto fue juntar 800.000 firmas para derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC”, expresó.

Consultado sobre cuáles eran esos errores en los que están haciendo autocrítica, Pereira señaló que los últimos gobiernos del FA gobernaron “para la gente, pero no con la gente” y que eso es una “construcción política”.

“Si vamos a construir una plaza juntos, seguramente va a ser de todos. Si la hago yo, sin ninguna consulta, sin pensar qué precisa la gente, aunque esté muy bien hecha, finalmente la obra la gente no la siente como propia. Hay pila de obras del gobierno nacional que la gente interpreta que son de los gobiernos municipales”, dijo, y explicó que, si bien algunos de los errores de la coalición de izquierdas tienen que ver con la “comunicación”, hubo una falla en la “construcción política”.

“Ese frente más frente y más amplio es el que tenemos que reconstruir para que entren miles de jóvenes, feministas, científicos, hombres de la cultura y de la comunicación porque el conocimiento se genera escuchando a los demás”, opinó.

Una de las reporteras presentes le comentó los dichos del presidente Luis Lacalle Pou, quien señaló que no se ha visto que la LUC sea mala. Pereira respondió: “¿Ustedes están peor o mejor? Yo estoy peor ¿El Uruguay está mejor o peor? Empeoro su déficit, empeoró su pobreza, su pobreza infantil”, afirmó.

La reportera le repreguntó si esos problemas habían surgido por la LUC o por otra razón. Pereira afirmó que la LUC es uno de los problemas, entre otros. “La regla fiscal es la que produjo ahorros económicos en la Rendición de Cuentas, que luego trae como consecuencia 100.000 nuevos pobres. Esos 100.000 nuevos pobre, 35 mil niños ¿obra de quién son?”, cuestionó.

“Si cada cosa que le explico al vecino no la conoce, si no conoce la LUC. Para conocer la LUC hay que estudiarla, entenderla. La sociedad no pudo hacerla porque se discutió en 90 días 476 artículos. Hoy la gente despierta, empieza a crecer y empezamos a construir una nueva mayoría para derogar esa ley. Ayer empezó a dar un gran paso el pueblo uruguayo cuando una campaña claramente oficial para que ganaran las listas apoyadas por sectores de los sectores tradicionales, fueron derrotadas por los sindicatos, que son organizaciones que componen todos los sectores políticos y culturales, y mucho más que lo duplicó. Y después dicen que los sindicatos no son representativos”, añadió.

“Hay un montón de noticias que vienen augurando vientos de cambio. Cuando esos vientos de cambios empiezan a permear por las puertas y las ventanas, las cosas empiezan a cambiar”, consideró

Por último, sobre la decisión del gobierno de no subir los combustibles, el presidente del PIT-CNT apuntó contra la ley de urgencia y el artículo que regula los precios. El candidato a presidir el FA aseguró que si es un artículo para dar transparencia y solo se usa cuando conviene, “de transparencia no tiene nada”.

“Yo no quiero que suba el combustible, pero no quiero que suba todos los meses, quiero que haya una política que le dé a la gente certeza, porque cuando suben los combustibles no sube solo la nafta y el gasoil, suben todos los productos de la canasta. Uruguay está peor y esto la gente lo empieza a constatar y por un lado empieza a buscar alternativas y el 5 de diciembre, si el FA hace una gran elección nacional, el FA comienza a volver”, concluyó.

