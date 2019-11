Fernando Pereira: “No nos puede dar lo mismo el resultado de las elecciones”

Política

Luego que pasaran las elecciones del domingo pasado y con las vistas puestas en un próximo balotaje, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, escribió una reflexión en su cuenta de Facebook sobre la decisión y la postura que tendrán que tomar los trabajadores en las elecciones del balotaje.

Pereira reconoció que el hecho de que el futuro esté en manos de los uruguayos "le da mucha tranquilidad" porque en el acierto o en el error, la decisión es tomada por la población en su conjunto, "sin brechas necesarias, sin miradas de reojo, sin sembrar odio y en todo caso, confrontando distintos modelos".

"Los trabajadores nos tenemos que parar firmes, con todas nuestras banderas bien desplegadas, que nadie nos pueda decir que no levantamos las banderas de los Consejos de Salarios, del trabajo, del desarrollo productivo, de la defensa de las empresas públicas, de la protección de la infancia, la niñez y la adolescencia, de políticas públicas que protejan a los sectores más débiles de la sociedad", indicó Pereira.

Pereira asegura que las banderas las conquistaron con lucha, con el despliegue de miles de trabajadores, pero también encontrando "sensibles a nuestros planteos tanto a los presidentes Tabaré Vázquez y José Mujica, como el Parlamento Nacional".

"Esto no supone en absoluto perder la independencia de clase, que supone no consultar a los partidos para tomar decisiones, pero tampoco ser neutrales. No nos puede dar lo mismo quien gane la elección", justificó Pereira.

Además, Pereira añadió que quién elija el pueblo, "va a tener el máximo respeto de los trabajadores", pero que no supone "renunciar a todas nuestras banderas y a nuestras herramientas".

Por otra parte, Pereira añadió: "Leyendo el semanario Búsqueda, me encuentro que los empresarios celebraron el resultado electoral. El título del semanario dice: "Resultado electoral del domingo entusiasmó al empresariado; brindis y llamados ilusionados con un triunfo de Lacalle Pou". En la nota, con todo derecho, plantean mayor cercanía con el modelo que lidera Lacalle Pou", expresó el presidente de la central sindical.

"Ahora las cosas quedan bien claras, en torno a quien se coloca en cada bloque" dijo Pereira y añadió que "los trabajadores están del lado del proceso de desarrollo con distribución, atención a la niñez, defensa de la negociación colectiva, la salud de calidad".

Por último, Pereira afirmó: "Con estas consideraciones los trabajadores tenemos que decidir, y lo tenemos que hacer con todas las banderas desplegadas. Se puede perder todo menos el alma y lo que nos marca nuestra rica historia".

Montevideo Portal