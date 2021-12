Fernando Pereira: "Esto interpela una ley de muy mala calidad"

Política

Luego que se supiera que la Corte Electoral validó un total de 671.600 firmas que habilitan el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), el candidato a presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, dijo a Montevideo Portal que se trata de "una hazaña fantástica para los uruguayos y uruguayas".

"Solo el que no recoge firmas no sabe lo complejo que es llegar a 800.000. Solo el que no está en esa organización no comprende lo brutal que significa generar las condiciones para tener una campaña viva durante 6 meses. Solo quien no (sic) lo haya hecho sabe lo que es el trabajo gris que hacen los compañeros que ingresan cada firma a la base de datos, verifican que la huella esté bien. Es un trabajo imponente", afirmó.

"Hoy hemos dado un paso sustancial. A todos los que decían que no íbamos a llegar, que no habíamos hecho una crítica adecuada que estábamos dando datos erráticos y que las firmas estarían adulteradas, hoy dimos una señal que la izquierda es seria, que los movimientos sociales y sindicales son serios", expresó el expresidente del PIT-CNT.

El dirigente destacó el trabajo de la Corte Electoral y dijo que todos los uruguayos "se pueden quedar tranquilos" que habrá referéndum, porque el órgano de contralor "actúa con suma transparencia".

Sobre el futuro proceso eleccionario dijo: "Esto interpela una ley de muy mala calidad. El gobierno está interpelado por su gestión".

"Una cosa es la imagen del presidente de la República, que me consta que es alta, y otra cosa es la imagen del gobierno, que está totalmente despegada, tiene números malos en seguridad, números malos en economía, tiene una falta de pericia en el tema del tratamiento de la pobreza, constatada en las ultimas decisiones del ministro (Martín) Lema", aseveró Pereira, que añadió que "hay un conjunto de políticas que están siendo claramente criticadas", como "la entrega del puerto".

"Eso el pueblo lo va a evaluar en el año 2024, lo que ahora se está interpelando es una ley de muy mala calidad", sostuvo.