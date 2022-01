Fenapes acusó a Bauzá de “censurar” una malla de ciclismo por contener mensaje político

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) publicó un tuit este miércoles en el que denunció que el expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y actual secretario nacional de Deportes censuró una malla del 5to. Tour Femenino de Ciclismo por “contener, a su entender, mensaje político”.

En tal sentido, Fenapes aseguró que Bauzá “amenazó” con el “retiro del apoyo”. “Parece que está prohibido decir #VivaLaEducaciónPública. Lamentable”, escribió el sindicato de la educación en su cuenta de Twitter.

El director del Área Programas Especiales de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), Alejandro Sagasti, contestó a este tuit y dijo que, “lamentablemente”, es “hacer política desde el deporte” con “recursos públicos”.

“No sé en qué cabeza cabe que, con el dinero se los contribuyentes, desde @UyDeporte (SND) va a avalar ese disparate, ese tiempo se acabó, hay muchos lugares donde invertir dinero en fomentar el deporte, ¡no es así!”, escribió el director de la SND.

La cuenta oficial de Fenapes contestó a Sagasti y explicó que los dineros del sindicato “no son públicos” e indicó que “debería saberlo”. “Usted sí debería cuidarse de no hacer proselitismo”, acotó. Posteriormente, se preguntaron: “¿Nos puede indicar el disparate en Viva la educación Pública? ¿Desde cuando los sindicatos no podemos hacer campañas publicitarias?”, le preguntaron.

Sagasti, por su parte, indicó que “no importa quién pague la malla”, sino que se trata de publicidad política en una competencia deportiva organizada por la Federación de Ciclismo, “reconocida y financiada por el Estado”. “Imagine usted a la selección de cualquier deporte sale con la camiseta celeste en una competición oficial así”, concluyó el jerarca. Por otra parte, Fenapes finalizó: “No más preguntas”.

