Familias proponen al presidente juntar y adelantar las vacaciones de invierno y primavera

Familias Organizadas de la Escuela Pública (FOEP) es un colectivo de padres y madres de niños alumnos de decenas de centros educativos públicos de Montevideo y el interior del país, creado el año pasado cuando la pandemia generó una crisis educativa que aún perdura.

Este martes, FOEP publico una carta abierta al presidente Lacalle Pou, en la que transmiten "enorme preocupación sobre la situación escolar actual y la necesidad impostergable de que la educación en nuestro país vuelva a ser presencial".

En el documento, se recuerda que "Sigue vigente la evidencia científica que dice que los niños contagian poco, y los cuadros en caso de contagio generalmente no son de gravedad. Pero la evidencia científica parece poca, cuando se trata de priorizar un sector que no compromete la economía del Uruguay de hoy".

"Es claro que las escuelas no sólo no son lo primero en abrir, sino que no se hizo nada por controlar la pandemia cerrando otros sectores para proteger ese espacio", lamentan desde FOEP.

"Sr. presidente, la infancia pide relevo. Somos conscientes de que existe una alta circulación comunitaria del virus, pero la infancia y la adolescencia no pueden seguir siendo la variable de ajuste en el control de la pandemia", prosigue la misiva.

"Las familias Organizadas no solo traemos un reclamo desesperado al gobierno, para que ponga foco en la educación y las infancias, también buscamos brindar propuestas creativas que aporten soluciones de valor en este momento", afirman desde el colectivo, que en la misma carta traslada al mandatario la propuesta de "adelantar las vacaciones de invierno y de primavera, dadas de forma conjunta para que cuando se retome, se vuelva con presencialidad plena en todos los niveles".

